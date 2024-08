SFR lance une box 5G pour ceux qui sont privés de fibre

Comme d'autres opérateurs, SFR propose désormais une box Internet utilisant la 5G fixe pour les particuliers n'ayant pas accès à la fibre en France. À la clé, du très haut débit digne de la fibre et du Wi-Fi 6.

Il n'y a pas que la fibre optique pour accéder à Internet en très haut débit : on peut utiliser aussi le réseau mobile… y compris en fixe, à la maison ! Après la 4G, qui offre déjà une très bonne vitesse de connexion en comparaison de l'ADSL, la 5G s'invite à son tour dans des box résidentielles. Une alternative intéressante pour ceux qui habitent près d'une antenne 5G dans une zone où la fibre n'est pas encore déployée. Alors que Bouygues Telecom avait lancé la première box 5G auprès du grand public en 2022, c'est au tour de SFR d'en faire de même. Ainsi, l'opérateur a lancé ce 28 août sa nouvelle box 5G pour particuliers – il la proposait déjà, mais uniquement à destination des professionnels et des entreprises. Équipée du très haut débit, elle est proposée à 39,99 euros par mois, mais il est possible de l'obtenir au prix spécial de 29,99 € par mois avec frais d'ouverture offerts à condition d'avoir moins de 26 ans.

Box 5G SFR : une offre qui tient la route

En pratique, l'offre 5G fixe de SFR repose sur une box spéciale – compatible avec la technologie 5G, évidemment. Fabriquée par l'équipementier TP-Link, elle prend la forme d'un long rectangle noir plutôt imposant posé à la verticale. Son avantage majeur : il n'y a pas besoin de faire intervenir un technicien pour l'installer. En effet, il suffit de la brancher sur secteur et d'insérer la carte SIM fournie avec, puis d'appuyer sur le bouton "ON/OFF". Elle se connecte alors au réseau 5G en quelques secondes.

© SFR

Cette nouvelle box assure une connexion Internet asymétrique pouvant atteindre 1,1 Gbit/s en descendant (download) – aussi bien que la fibre ! – et jusqu'à 100 Mbit/s en montant (upload), ce qui est plutôt pas mal. Attention, il s'agit là de débits 5G théoriques ! Dotée de trois prises Ethernet 1 Gigabit, situées à l'arrière, et d'un module Wi-Fi 6, elle permet de relier jusqu'à un maximum de128 appareils (ordinateurs, téléphones, tablettes, TV, objets connectés…). De plus, il est possible d'y brancher une ligne de téléphone fixe, grâce au port RJ11 – attention, le câble n'est pas fourni. Notons que les appels sont illimités vers les fixes et les mobiles en France, et que l'offre permet de bénéficier de 130 chaînes TV en passant par l'application SFR TV, disponible sur mobile. Bref, il s'agit d'une vraie box Internet, suffisante pour un usage domestique et familial.

Box 5G SFR : un tarif qui s'aligne sur la concurrence

En ce qui concerne les prix, SFR propose cette Box 5G sans engagement à 39,99 euros par mois sans engagement, un tarif attractif qui permettra peut-être à l'opérateur de concurrencer les offres box 5G de Bouygues Telecom – à partir de 40,99 euros par mois, mais avec un débit de téléchargement moindre – et d'Orange – à 42,99 euros par mois. SFR essaie également de séduire les jeunes, avec une offre spéciale pour les moins de 26 ans, qui peuvent bénéficier de la box à un tarif préférentiel de 29,99 euros par mois. Il s'agit là encore d'une réponse à Bouygues et Orange, qui proposent respectivement une offre similaire assez souple à 24,99 euros par mois pour le premier (voir notre article) et à 29,99 euros par mois pour le second.

Attention toutefois : pour profiter de la box 5G, il faut bien entendu se situer à proximité d'une antenne 5G SFR ! Un test d'éligibilité est proposé d'emblée sur le site de l'opérateur avant toute souscription.