Ce déchet de cuisine sauve les poêles encrassées et les casseroles brûlées

Même si vous y faites très attention, le dos des casseroles et des poêles finit inéluctablement par s'encrasser, avec des tâches brunâtres qui résistent aux lavages. Mais un déchet de cuisine peut vous aider à les éliminer facilement.

Vous connaissez certainement ce problème : même si vous en prenez soin, le dos de vos poêles et de vos casseroles se noircit inéluctablement, encrassé par les résidus de cuisson. Et c'est sans compter les accidents culinaires, qui laissent le fond de ces outils brûlés ! Malgré vos efforts pour les nettoyer, ces taches semblent indélébiles, et vous vous résolvez, la mort dans l'âme, à jeter vos ustensiles à la benne. Pourtant, il existe plusieurs méthodes efficaces pour leur rendre leur éclat d'origine.

La plupart du temps, on pense immédiatement au bicarbonate de soude et au citron, deux solutions miracles dont l'acidité permet de se débarrasser des taches tenaces. Cependant, il existe une méthode encore plus surprenante, économique, naturelle et écologique, qui pourrait bien conquérir votre cœur. Ce produit, c'est le marc de café, ce restant solide qui subsiste dans le filtre après l'infusion.

Lorsqu'il est employé pour nettoyer une surface, sa texture granuleuse agit comme un abrasif doux, suffisamment efficace pour détacher les graisses et les dépôts brûlés sans rayer les matériaux solides comme l'inox ou la fonte. Il peut aussi aider à éliminer les odeurs incrustées. Pour l'utiliser, il vous suffit d'en déposer une petite quantité directement dans la poêle ou la casserole, humide ou sèche, puis de frotter avec une éponge non abrasive. Si les résidus sont plus tenaces, vous pouvez ajouter un peu d'eau chaude, laisser agir quelques minutes, puis frotter et rincer. Plus besoin de produits chimiques agressifs !

Ce nettoyage au marc de café s'adapte bien à certains matériaux particulièrement résistants. L'inox, la fonte brute ou émaillée supportent bien l'abrasion douce du marc, ce qui permet de restaurer leur éclat sans endommager la surface. En revanche, pour les poêles antiadhésives ou en aluminium, il convient d'être plus prudent. Leur revêtement fragile peut s'abîmer plus facilement, et il est conseillé d'essayer d'abord sur une petite zone ou d'alléger le geste pour ne pas compromettre la capacité antiadhésive.

Bien évidemment, cette technique n'empêche pas de prendre soin de vos casseroles et de vos poêles au quotidien, par le biais de petits gestes en apparences anodins, mais pourtant essentiels. Aussi, prenez le temps de nettoyer régulièrement vos ustensiles pour éviter que les taches ne s'accumulent et n'endommagent la surface. Et attention à certaines pratiques, comme chauffer une poêle à vide, gratter avec des ustensiles métalliques, passer systématiquement au lave-vaisselle ou rincer à l'eau froide un récipient encore brûlant, qui peuvent fragiliser le revêtement et accélérer sa détérioration.

Après, malgré tout cela, il arrive un moment où l'usure des poêles et des casseroles est malheureusement trop importante. Lorsqu'un revêtement se détache, que la base se déforme ou que les aliments collent malgré tous les efforts de nettoyage, il vaut mieux cesser de les utiliser car, en plus d'être inefficaces, ces ustensiles peuvent présenter des risques, notamment si des particules de revêtement entrent en contact avec les aliments. Vous pouvez alors vous tourner vers des points de collecte visant à les recycler.