Oubliez la clim : cette technique astucieuse et gratuite rafraichit vraiment pendant la canicule

Pas besoin de climatisation pour échapper à la fournaise pendant la canicule ! Une technique simple venue d'un pays chaud permet de faire descendre la température dans les logements sans rien dépenser, ou presque.

Les jours de canicule, comme en ce moment en France, il est très difficile d'échapper à la fournaise dans les maisons et les apparentements, surtout quand ils sont mal isolés. Et pour rafraîchir els logements, il n'y a pas cinquante solutions. La plus efficace reste la climatisation, mais, sans même parler de leur impact écologique, les appareils sont chers et ils consomment beaucoup d'électricité. Quant aux ventilateurs, s'ils sont plus économiques, ils se contentent de produire une petite brise en brassant de l'air… chaud !

Il existe pourtant une solution alternative qui a fait ses preuves. Simple et, surtout, pratiquement gratuite, elle vient du sud de l'Espagne, une région où le mercure grimpe régulièrement au-delà des 40 °C. Très efficace, cette technique astucieuse ne demande ni technologie sophistiquée ni bricolage compliqué. Mais en exploitant simplement les lois de la physique, elle permet de faire descendre la température ressentie dans une pièce.

Pour la mettre en place, il faut juste utiliser un congélateur, des bouteilles en plastique et de l'eau. Il suffit alors de les remplir aux trois-quarts (jamais plus, pour éviter qu'elles n'éclatent en gelant), de bien visser les bouchons et de les glisse au congélateur jusqu'à ce que l'eau se transforme en blocs de glace. L'idéal : en préparer plusieurs pour pouvoir les échanger dès que l'une commence à perdre son efficacité.

© Sebastian - Adobe Stock

Une fois les bouteilles gelées, il suffit de les placer dans un récipient en les enveloppant éventuellement d'un torchon pour contenir la condensation, puis de les poser en hauteur dans la pièce. La convection naturelle fait le reste : au contact de la glace, l'air se refroidit, devient plus dense, descend, et repousse l'air chaud vers le haut, vers les bouteilles, où il se refroidit à son tour. Lentement mais sûrement, la température ressentie baisse.

Bien sûr, plus il y a de bouteilles dans la pièce, mieux c'est, surtout si on les place à des endroits différents. Et pour accentuer cet effet rafraichissant, on peut aussi en disposer devant un ventilateur. L'air projeté, en passant sur la surface glacée, se transforme en brise agréable qui se diffuse dans toute la pièce. Dans un petit espace, la différence se sent en quelques minutes, surtout si l'on applique d'autres règle élémentaires comme l'occultation des fenêtres et l'aération aux heures fraîches, la nuit et le matin, avant le lever du soleil.

Silencieuse et très économique, cette technique espagnole est facile et rapide à mettre en œuvre partout : studio, maison, mobile home…. De quoi affronter la canicule sans se ruiner. Et une fois la glace fondue, l'eau reste potable et fraîche !.