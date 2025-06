Ce sont les villes de France où il fait le moins chaud en été, même en pleine canicule

Les épisodes caniculaires ont commencé très tôt cette année. Et ils risquent de s'intensifier cet été. Mais toute la France n'est pas logée à la même enseigne et il existe plusieurs viles où les températures restent supportables.

Chaque été, la tendance se confirme : les températures grimpent, les records tombent, et les périodes caniculaires se multiplient. L'été 2024 a encore battu des sommets, confirmant une décennie de réchauffement accéléré. Les grandes villes se transforment souvent en cocottes-minute, poussant de nombreux Français à chercher des endroits plus respirables. Pour ceux qui souhaitent échapper à la chaleur sans quitter l'Hexagone, certains coins offrent un climat estival étonnamment tempéré.

Parmi les lieux les plus évidents, les montagnes arrivent en tête. L'altitude y joue un rôle salvateur, avec une baisse notable des températures à mesure que l'on grimpe (environ -0,6 °C tous les 100 m). À Chamonix, au pied du Mont Blanc, le mois d'août tourne autour de 16,4 °C en moyenne. Non loin, Briançon, perchée à plus de 1 300 m d'altitude, reste également fraîche avec 18,1 °C en moyenne. Aurillac, Dans le Massif central, Aurillac affiche des températures tout aussi modérées. Et Mouthe, dans le Jura, la ville la plus froide de France en hiver, offre en été des journées à 15 °C, une rareté en pleine canicule nationale.

L'autre refuge traditionnel face aux chaleurs estivales, ce sont les côtes atlantiques et de la Manche. L'effet modérateur de l'océan y est flagrant. À Brest, la température moyenne en août ne dépasse pas les 17 °C. L'île d'Ouessant est encore plus fraîche, et même des villes comme Saint-Malo, Caen, Calais, Dunkerque ou Le Havre conservent un confort thermique appréciable avec des moyennes inférieures à 19 °C. Ces régions sont aussi parmi les moins touchées par les pics de chaleur extrême.

Colmar © rudi1976 - 123RF

Plus au Sud, des villes comme La Rochelle ou Biarritz restent loin des excès du sud-est méditerranéen. La proximité de l'océan agit comme un climatiseur naturel, maintenant les températures autour de 21 °C. Les Sables-d'Olonne, en Vendée, s'inscrivent dans cette même logique de modération climatique, offrant des étés agréables sans excès.

Mais la carte de la fraîcheur ne se limite pas aux sommets ou aux rivages. Certaines villes, moins attendues, offrent aussi une résistance bienvenue à la chaleur. Colmar, en Alsace, profite d'un microclimat bienveillant, protégée par l'effet de foehn des Vosges. En Anjou, Saumur séduit avec sa légendaire "douceur angevine". Et Annecy, pourtant très prisée, maintient des températures modérées grâce à la combinaison du lac et des montagnes environnantes.

Enfin, certains villages préservés surprennent par leur climat clément. Collonges-la-Rouge, en Corrèze, avec ses pierres rouges et son altitude modérée, reste supportable même en août. Et en Bretagne, des coins comme le Pays d'Iroise ou la presqu'île de Guérande bénéficient d'un microclimat qui les épargne des grandes chaleurs avec des moyennes estivales entre 18 et 20 °C. Ces destinations, souvent oubliées des circuits touristiques classiques, deviennent des refuges prisés pour ceux qui souhaitent conjuguer été et fraîcheur.

Le littoral méditerranéen, en revanche, reste l'un des territoires les plus exposés aux canicules, avec des températures fréquemment supérieures à 30 °C. Marseille, Montpellier, Nice ou Nîmes sont parmi les villes où l'on souffre le plus en été. Dans ce contexte, les régions montagneuses, le nord-ouest et certains coins bien exposés de l'intérieur de la France apparaissent comme des solutions précieuses pour qui veut profiter de l'été sans suffoquer.