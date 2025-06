Votre basilic poussera beaucoup mieux avec ces deux déchets de cuisine

Vous avez du mal à faire pousser du basilic ? Fouillez votre poubelle ! Vous y trouverez deux restes alimentaires qui, combinés en un engrais maison, vont métamorphoser cette plante aromatique sans effort ni produit chimique.

Le basilic fait partie de ces plantes qu'on adore avoir sous la main : quelques feuilles fraîches de cette délicieuse plante aromatique suffisent à parfumer des sauves et à magnifier des plats – ah, les tomates-mozza en été ! Mais encore faut-il réussir à le faire pousser correctement. Jaunissement, tiges faibles, croissance stagnante : même en lui offrant de la lumière et un arrosage régulier, le basilic peut faire grise mine. Au lieu d'utiliser des engrais chimiques, souvent peu adaptés aux herbes comestibles, faites donc un petit tout dans votre cuisine. Et plus précisément, dans la poubelle.

Eh oui, en combinant deux restes alimentaires très ordinaires, vous pouvez réaliser très facilement un engrais formidable pour votre basilic : le marc de café et les coquilles d'œufs. Voilà les deux trésors insoupçonnés qui, combinés, transforment un terreau banal en véritable accélérateur de croissance. Il suffit de laisser sécher les coquilles, de les réduire en une poudre fine, puis de les mélanger à un peu de marc encore humide. En ajoutant un filet d'eau, on obtient une pâte que l'on peut déposer directement au pied du basilic, une fois par semaine. Ce geste simple nourrit la plante sans l'agresser, contrairement à certains engrais trop concentrés.

Pourquoi ça marche ? Le marc de café est riche en azote, un élément essentiel à la formation de nouvelles feuilles. Il stimule la croissance végétative et donne au feuillage une belle couleur verte. Quant aux coquilles d'œufs, elles apportent du calcium, utile pour renforcer les tiges et prévenir certaines carences souvent responsables de plantes frêles. Ensemble, ces deux déchets enrichissent le sol, améliorent sa structure, stimulent la vie microbienne et retiennent mieux l'humidité. Après quelques semaines de cure, les résultats se voient à l'œil nu : le basilic devient plus dense, plus aromatique, et bien plus vigoureux.

© Oksana - Adobe Stock

Pour prolonger les effets de cet engrais naturel, quelques gestes simples font toute la différence. On évite les excès d'eau dans la coupelle du pot, qui peuvent provoquer le pourrissement des racines. Mieux vaut arroser dès que la terre devient sèche en surface, avec un arrosage doux mais régulier. En pot, l'idéal est de faire boire la plante par capillarité, en laissant le fond tremper brièvement dans une soucoupe d'eau avant de retirer l'excédent. Au jardin, un système de goutte-à-goutte ou l'emploi d'oyas permet d'assurer un apport constant sans gaspillage.

Savoir doser l'eau est aussi important que de bien nourrir la plante. Trop peu, et les feuilles se dessèchent rapidement. Trop, et elles jaunissent puis tombent. Un simple test avec le doigt, à deux centimètres de profondeur, permet d'ajuster le rythme. En période de forte chaleur, un arrosage quotidien peut s'avérer nécessaire. Et pour ne rien gâcher, il vaut mieux arroser tôt le matin ou en début de soirée, quand l'évaporation est la plus faible. Avec ces bons réflexes et un engrais maison qui ne coûte rien, votre basilic ne devrait plus jamais dépérir.