Ces appels téléphoniques servent à cloner votre voix pour arnaquer vos proches

Méfiez-vous si vous recevez un étrange appel téléphonique en ce moment : il est peut-être destiné à vous faire parler pour cloner votre vois et arnaquer vos proches en leur réclamant de l'argent en urgence !

Quand Hélène a décroché, elle n'a pas hésité. À l'autre bout du fil, la voix de son fils lui annonçait un accident et réclamait de l'aide. Elle a raccroché en panique pour faire un virement urgent. Une demi-heure plus tard, son vrai fils l'appelait… en pleine forme. L'autre voix ? Une imitation, générée par intelligence artificielle. Il n'avait jamais eu d'accident. Et elle ne reverrait jamais les 4 000 euros envoyés.

Ce cas n'est pas isolé. Il y a quelque temps, le directeur d'une filiale britannique d'une entreprise d'énergie a reçu un appel avec la voix de son PDG qui lui demandait d'effectuer un virement immédiat vers un prestataire étranger. Convaincu, il a exécuté sans vérifier, en transférant 243 000 dollars sur le compte indiqué. Là encore, il s'agissait d'une escroquerie avec une voix clonée à la perfection de son patron, avec le même ton et le même accent.

Ces arnaques, qui reposent sur le clonage vocal, ne relèvent plus de la science-fiction. Depuis quelques mois, des appels se présentent sous couvert d'enquêtes, de sondages, de propositions commerciales, de démarchage, voire de simples erreurs de numéro. Le but réel : obtenir un échantillon de votre voix. Et il n'en faut pas beaucoup. Une réponse claire, une phrase un peu longue, et les outils d'intelligence artificielle font le reste. Comme l'explique le site Zataz, certains outils comme ElevenLabs n'ont besoin que d'un échantillon de 15 à 30 secondes pour créer une imitation bluffante. Et d'autres, plus perfectionnés comme comme VALL‑E de Microsoft peuvent se contenter d'un enregistrement de 3 secondes !

© Teodor Lazarev - Adobe Stock

Un appel qui paraît anodin devient alors la première étape d'un piège sophistiqué. En clonant votre voix, les escrocs peuvent se faire passer pour vous auprès de vos proches, envoyer des messages vocaux parfaitement crédibles. Le ton, les intonations, le débit : tout y est. Les logiciels utilisés aujourd'hui peuvent générer des phrases nouvelles à partir de vos mots, avec un naturel saisissant. Et les fraudeurs savent comment obtenir des phrases claires : en posant des questions ouvertes, ou en ajoutant un léger bruit de fond pour vous pousser à parler plus fort. Le reste est affaire de psychologie, en prétextant une situation urgente et en jouant sur les émotions.

Et nous ne parlons d'exploits rarissimes réservés à quelques victimes. À la rédaction de CCM, nous avons déjà reçu plusieurs appels mystérieux ces derniers temps, avec des questions ouvertes clairement destinées à nous faire parler pour enregistrer nos voix. Clairement, cette nouvelle méthode se répand en France. Et elle pourrait faire des ravages.

La menace ne vient plus uniquement des mails frauduleux mal écrits ou des messages suspects. Elle peut désormais ressembler à votre propre voix, ou à celle de quelqu'un que vous aimez. Face à cela, il ne s'agit pas de devenir paranoïaque, mais lucide. Mieux vaut parfois couper court à un appel inhabituel, plutôt que de laisser son timbre devenir l'arme d'une arnaque invisible.

Pour vous prémunir de ce vol de voix, soyez très méfiant avec les appels étranges : parlez peu, en prenant si possible un ton inhabituel, en faisant du bruit pour brouiller l'écoute, en passant de la musique de fond ou encore, comme le conseille Zataz, en frottant le micro de votre téléphone avec votre doigt pour altérer l'enregistrement.