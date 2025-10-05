Cette technique utilisée par les militaires permet de s'endormir rapidement et facilement

Vous éprouvez des difficultés à vous endormir ? Testez cette méthode, utilisée par les militaires, qui allie respiration et relaxation. Vous devriez alors pouvoir rejoindre les bras de Morphée en 2 minutes seulement.

Le soir venu, vous peinez parfois à trouver le sommeil. Le cerveau en surchauffe, le corps agité, vos pensées se retournent inlassablement vers les tracas du jour ou les échéances du lendemain. Malgré la fatigue qui se fait ressentir, impossible de "décrocher". Et, pourtant, vous avez tout essayé : tisane, brume d'oreiller, mélatonine, bruits blancs… Rien n'y fait ! Mais il existe une technique étonnante qui a prouvé son efficacité : l'Alpha bridge.

Développée à l'origine pour permettre aux soldats de s'endormir rapidement en environnement hostile, cette méthode s'est peu à peu diffusée dans la société civile. Son efficacité reposerait sur un protocole structuré, conçu pour désactiver progressivement le corps et le mental, en moins de deux minutes. Le cœur de la méthode : un basculement contrôlé vers l'état alpha, cette fréquence cérébrale que dans lequel le cerveau entre lorsque nous sommes détendus, dans un état de relaxation proche de la somnolence. L'Alpha bridge agit comme un pont — d'où son nom — entre un état de vigilance et l'endormissement.

La technique comporte trois étapes. D'abord, allongez-vous confortablement sur le dos, fermez les yeux et comptez jusqu'à trente. Ce décompte aide à calmer les pensées envahissantes. Ensuite, ouvrez légèrement les yeux de façon à former une demi-lune, en ayant les paupières mi-closes, et maintenez cette position pendant cinq secondes.

Fermez de nouveaux les yeux et comptez pendant trente secondes, en relâchant les muscles et en respirant calmement. Ouvrez-les une nouvelle fois à moitié et comptez jusqu'à cinq, avant de refermer les yeux. Il ne vous reste plus qu'à répéter ce cycle jusqu'à trouver le sommeil.

Cette méthode a déjà fait ses preuves chez de nombreux pratiquants, même si elle n'est pas efficace sur tout le monde. Dans le pire des cas, si vous ne parvenez pas à vous endormir grâce à elle, elle aura au moins le mérite de vous apaiser à coup sûr.

Pour faciliter l'endormissement, veillez à créer un environnement propice au sommeil : pas de lumière, une température ambiante modérée, pas d'excitant et suppression des écrans au moins 30 minutes avant le coucher. Ecoutez les signaux que vous envoie votre corps, comme les bâillements et les paupières lourdes. Attention, cela n'est valable que pour les troubles du sommeil légers ou passagers. En cas de problème plus grave, il ne faut pas hésiter à consulter un spécialiste.