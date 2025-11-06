Si vous voyez ces taches colorées dans votre salle de bain, ce n'est pas bon signe

Attention si d'étranges tâches colorées apparaissent dans votre salle de bain ! Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il ne s'agit pas de moisissures, mais d'une bactérie dangereuse pour la santé.

Entretenir une salle de bain pour la garder impeccable relève souvent du défi. Malgré un nettoyage régulier, des taches tenaces ont tendance à réapparaitre. En plus des habituelles taches jaunes liées à l'humidité et des taches noires, synonymes de moisissure, de petites marques rosées ou orangées s'invitent parfois sur les joints de carrelage, les rideaux de douche ou autour des robinets.

Ces taches, souvent visqueuses, ne sont pas des moisissures ou de simples résidus de produits d'hygiène. Elles signalent la présence d'une bactérie qui prolifère dans les endroits humides et les "dépôts graisseux, comme ceux trouvés dans les savons et les shampoings : la Serratia marcescens.

Bien que généralement inoffensive pour les personnes en bonne santé, elle peut poser des risques pour les individus immunodéprimés, les personnes âgées ou les jeunes enfants. Elle peut alors entraîner des infections oculaires, urinaires et respiratoires, en particulier si elle pénètre dans l'organisme via des plaies ou par inhalation. Dans les cas les plus extrêmes, cette bactérie peut infiltrer le sang et entraîner une septicémie, une infection grave qui nécessite une prise en charge médicale urgente.

Pour éliminer ces taches, il faut procéder à un nettoyage rigoureux. Il est conseillé de pulvériser une solution d'eau de Javel diluée (50/50) sur les zones affectées, de bien frotter, de laisser agir pendant 10 minutes, puis de rincer. Pour les surfaces récalcitrantes, il est possible de recourir à un mélange de bicarbonate de soude et de produit à vaisselle. Enfin, les plus écolos peuvent également tenter un lavage avec un mélange d'eau tiède et de vinaigre blanc.

Pour prévenir leur réapparition, il est nécessaire de maintenir la salle de bain sèche et bien ventilée. Utiliser un ventilateur d'extraction ou ouvrir la fenêtre, sécher les surfaces après usage et nettoyer régulièrement les zones sujettes à l'humidité sont des mesures particulièrement efficaces pour limiter la prolifération de cette bactérie. Vous l'aurez compris, ces taches rosées ne sont pas du tout anodines et doivent être prises au sérieux dès leur apparition.