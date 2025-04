Vous risquez une amende de 750 euros si vous promenez votre chien sans laisse

Propriétaires de chiens, attention ! Pendant un peu plus de deux mois, vous n'êtes plus autorisés à laisser votre chien se promener sans laisse. Cette pratique interdite peut vous coûter une grosse amende..

Le printemps s'est installé, doucement mais sûrement. Les journées s'allongent, le soleil réchauffe de nouveau les façades, et sur les terrasses comme dans les jardins, l'envie de profiter de l'extérieur se fait sentir. Après des mois passés à l'intérieur, dans le froid et la grisaille, les Français redécouvrent les plaisirs des balades, parfois accompagnés de leur fidèle compagnon à quatre pattes. Voies vertes, parcs, jardins, forêts… Les options ne manquent pas. Quel bonheur pour les chiens – et leurs maîtres – d'explorer avec enthousiasme cette nature renaissant, truffe au vent ! Mais attention où on met ses pieds et ses pattes !

Chaque année, entre mi-avril et fin juin, la forêt entre dans une phase cruciale de son cycle biologique. C'est la période où les mammifères mettent bas et où les oiseaux nichent au sol. Le moindre dérangement peut compromettre la survie des nouveau-nés ou provoquer l'abandon du nid par les parents. Or, les chiens, même les plus amicaux, peuvent involontairement perturber cet équilibre.​

C'est pourquoi, depuis 1955, un arrêté ministériel impose aux propriétaires de chiens de les tenir en laisse lors des promenades en forêt en dehors des allées forestières du 15 avril au 30 juin. Cette réglementation vise à protéger la faune sauvage pendant cette période sensible. Les contrevenants s'exposent à une amende pouvant aller jusqu'à 750 euros. En effet, selon l'article R428-6 du Code de l'environnement, un chien non tenu en laisse dans ces zones se trouve en état de divagation.

Il est important de noter que cette règle s'applique uniquement en dehors des allées forestières. Les routes, chemins et sentiers balisés, tels que les GR ou les chemins de promenade, sont considérés comme des allées forestières où les chiens peuvent être promenés en libre.

Attention en revanche, cette amende peut également s'appliquer aux chiens considérés comme divaguant, c'est-à-dire ceux qui ne sont plus sous la surveillance de leur maître et hors de portée de rappel. De plus, un propriétaire peut être sanctionné si son animal s'éloigne à plus de 100 mètres de lui.

En respectant cette réglementation, les propriétaires de chiens contribuent à la préservation de la biodiversité et au maintien de l'équilibre des écosystèmes forestiers. La forêt est un espace partagé, où la cohabitation harmonieuse entre les humains, leurs animaux de compagnie et la faune sauvage est essentielle. Alors, n'oubliez pas de garder votre toutou en laisse si vous vous sentez l'âme d'un explorateur et que vous vous aventurez hors des sentiers de promenades !