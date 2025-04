On en voit partout sur les balcons et les fenêtres : mais c'est dangereux et ça peut coûter très cher

En ville, les balcons et les fenêtres constituent des ouvertures indispensables vers l'extérieur. Mais aussi joli soit-il, leur aménagement doit respecter des règles élémentaires pour la sécurité de tous.

À l'arrivée des beaux jours, les balcons et les rebords de fenêtres se parent de couleurs. Géraniums flamboyants, herbes aromatiques et plantes grimpantes transforment ces espaces suspendus en véritables petits jardins urbains. Dans les villes où chaque mètre carré de verdure compte, difficile de résister à l'envie de fleurir son quotidien. Pourtant, derrière cette touche de fraîcheur se cachent des règles souvent ignorées et des risques bien réels.

Ce qui semble n'être qu'un geste esthétique ou un plaisir de jardinier peut en réalité vite tourner au casse-tête juridique. Les propriétaires comme les locataires ne sont pas aussi libres qu'ils le pensent d'aménager leur balcon. Les règlements de copropriété ou encore les arrêtés municipaux définissent avec précision ce qui est permis. À Paris, par exemple, il est interdit de stocker des liquides inflammables sur les balcons, et certaines copropriétés vont jusqu'à proscrire l'usage de jardinières en façade extérieure. Avant d'installer la moindre plante, mieux vaut consulter ces documents pour éviter les mauvaises surprises.

La prudence s'impose également dans le choix des contenants. Un pot trop lourd ou mal fixé, et c'est l'accident assuré. En cas de chute d'une jardinière sur un passant ou une voiture, la responsabilité du propriétaire est engagée, avec à la clé des frais potentiellement très élevés. Les dommages corporels ou matériels peuvent rapidement se chiffrer en milliers d'euros. Et bien davantage encore en cas de blessures graves ou pire… Et la simple négligence ne suffit pas comme excuse : même une forte rafale de vent n'exonère pas de ses responsabilités.

© Goffkein - Adobe Stock

Pour limiter les risques, il est conseillé de privilégier des pots légers et des plantes peu volumineuses. Fixer solidement les jardinières à l'intérieur du garde-corps plutôt qu'à l'extérieur est aussi vivement recommandé. Non seulement cela sécurise l'installation, mais cela permet de respecter les règles de bon voisinage. En effet, certaines plantes à croissance rapide ou invasive peuvent envahir l'espace du voisin si elles ne sont pas bien maîtrisées.

Enfin, l'entretien ne doit pas être négligé. Un système d'arrosage automatique peut sembler pratique, mais il est souvent interdit en copropriété car il risque de provoquer des infiltrations d'eau chez les voisins du dessous. Mieux vaut arroser ses plantes à la main et vérifier régulièrement l'état des fixations. Créer un espace vert en hauteur est un plaisir accessible à tous, à condition de faire preuve de vigilance. Une installation réfléchie vous évitera bien des tracas et préservera la quiétude de tout l'immeuble.