Tous les experts le savent : voilà pourquoi il faut jeter du sel sur les braises du barbecue

La saison des barbecues a commencé, pour le plus grand plaisir des gourmets ! Mais pour profiter pleinement de ces repas conviviaux, il est conseillé d'utiliser du sel, et pas seulement pour donner du goût aux aliments.

Un bon pro du barbecue ne peut pas oublier le sel, le condiment de base pour une bonne grillade. Il pourra ensuite choisir d'autres assaisonnements, comme le sauce au poivre ou l'incontournable sauce barbecue, mais avoir du gros sel ou du sel moyen est essentiel. Cependant, le sel ne sert pas uniquement comme assaisonnement. Car le sel à un usage après la cuisson que tout le monde ne connaît pas.

En effet, ce que beaucoup ignorent, c'est que cet ingrédient n'est pas seulement utilisé pour donner du goût. Il est également très efficace lorsqu'on le saupoudre directement sur les braises : c'est une astuce courante sur le gril, utilisée par certains maîtres du barbecue pour améliorer la cuisson et obtenir une meilleure viande.

Premier intérêt : il réduit la fumée excessive. Le sel aide à contrôler la production de fumée en absorbant une partie de la graisse qui tombe sur les braises, empêchant qu'elle ne brûle et ne produise trop de fumée, ce qui pourrait altérer le goût de la viande.

© Vlad Ispas - Adobe Stock

Mais le sel a un autre avantage : il stabilise la température des braises. En saupoudrant du gros sel sur les braises, on peut prolonger leur durée et maintenir une température plus constante, ce qui permet une cuisson plus maîtrisée. Le sel peut aider à étouffer un feu dans certaines situations, même s'il ne fonctionne pas comme un extincteur universel.

Lorsqu'on le jette sur les braises, il ne les éteint pas complètement, mais il peut réduire l'intensité du feu et contrôler de petites flammes, car il recouvre le charbon et limite l'oxygène disponible. Beaucoup l'utilisent pour éteindre de petits incendies en cuisine, par exemple lorsqu'une flamme se déclare à cause de l'huile. Le sel peut absorber l'huile et interrompre la combustion. Cependant, il n'est pas efficace pour éteindre de grandes flammes, et dans certains cas, il peut même produire des vapeurs dangereuses s'il est utilisé lors d'incendies chimiques ou électriques.