Nos grands-mères le savaient : cette boisson ordinaire élimine les tâches d'encre sur les tissus

Une tâche d'encre peut ruiner un vêtement. Et si vous n'avez pas de détachant industriel sous la main pour l'éliminer, testez cette astuce de grand-mère qui utilise une boisson que vous avez dans votre frigo.

Tout le mode a connu ce genre de mésaventure : un stylo qui fuit dans une poche, un geste malheureux ou un enfant artiste qui adore faire des coloriages avec des feutres, et on se retrouve avec une belle tâche d'encre sur une chemise, un t-shirt, une robe, un jean ou une veste. Une trace bien visible, notamment sur un vêtement clair, et qui s'avère généralement très difficile à éliminer, surtout quand l'encre a bien séché ! Heureusement, il existe plusieurs astuces simples et économiques qui ont fait leurs preuves bien avant l'apparition des détachants industriels.

Le grand classique, c'est le citron. Quelques gouttes sur la tache, un léger tamponnage avec un chiffon propre, et l'acidité naturelle du fruit commence à dissoudre les pigments. Il faut parfois répéter l'opération, mais cette méthode est efficace, surtout sur des taches fraîches. Autre incontournable : l'alcool isopropylique à 70%, aussi appelé "alcool à friction". Ce produit qu'on trouve dans presque toutes les armoires à pharmacie agit comme un solvant sur les encres. Il suffit de verser délicatement quelques gouttes sur la zone concernée et de laisser agir quelques minutes. Ensuite, un léger frottement avec un chiffon propre permet de décoller l'encre des fibres du tissu. Attention toutefois à ne pas frotter trop vigoureusement, au risque d'endommager les textiles plus fragiles.

Pour les adeptes du nettoyage écologique, l'association du vinaigre blanc et du bicarbonate de soude offre une alternative naturelle tout aussi efficace. En mélangeant les deux produits, on obtient une pâte légèrement effervescente qui désincruste les taches en douceur. Une heure de trempage suffit généralement à estomper les marques d'encre, avant de passer le tissu à la machine pour un résultat impeccable. Ce mélange est particulièrement utile pour les taches sèches ou bien incrustées.

© APHIRAK - Adobe Stock

Mais la véritable astuce de grand-mère se cache tout simplement dans le frigo : c'est… le lait ! Aussi surprenant que cela puisse paraître, ce liquide animal est un allié redoutable contre les taches d'encre. Froid ou tiède selon le type de tissu, il agit en profondeur et en douceur pour dissoudre l'encre qui s'est glissée dans les fibres, en absorbant progressivement les pigments.

La manipulation est simple : commencez par éponger l'excès d'encre avec du papier absorbant. Immergez ensuite le tissu dans un récipient adapté rempli de lait (une petite bassine, par exemple). Laissez tremper plusieurs heures, en remplaçant le lait dès qu'il se colore. Vous verrez la tache s'éclaircir progressivement, jusqu'à presque disparaître.

Pour renforcer l'action du lait, surtout sur des tissus délicats comme la soie, il est conseillé de le chauffer légèrement pour le tiédir. Si vous souhaitez renforcer encore l'efficacité de cette méthode, faites cailler le lait en y ajoutant quelques gouttes de citron ou de vinaigre avant de l'appliquer sur la tache.

Une fois la tache estompée, il ne reste plus qu'à passer le vêtement en machine à laver pour éliminer els derniers résidus et retrouver un tissu impeccable. Nos grands-mères le savaient bien : cette technique douce et naturelle donne souvent des résultats impressionnants, même sur des matières sensibles.