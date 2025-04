Cette pierre a servi à caler une porte pendant des années : elle vaut plus d'un million d'euros

Les plus grands trésors peuvent ̂parfois se cacher dans des objets très ordinaires. La preuve avec cette pierre utilisée pendant des décennies pour fermer porte, et qui a été estimée par des experts à plus d'un million d'euros.

Pendant des décennies, dans une modeste maison d'un village roumain, une grosse pierre un peu étrange remplissait une fonction bien ordinaire : elle calait la porte. Lourde et stable, elle faisait parfaitement l'affaire. Sa propriétaire, une femme âgée, l'avait ramenée chez elle il y a bien longtemps, après l'avoir trouvée par hasard dans le lit d'un ruisseau près de chez elle, dans la région de Buzau. Personne n'imaginait alors l'incroyable secret que renfermait cet objet du quotidien.

Si banale qu'elle semblait, personne dans la famille ne lui prêtait une attention particulière. Elle faisait partie des meubles, tout simplement. L'anecdote la plus parlante est sans doute celle de cambrioleurs qui, s'étant introduits dans la maison, ont fouillé fébrilement à la recherche d'objets de valeur. Ils sont repartis avec quelques bijoux en or, laissant derrière eux, sans même y jeter un œil, la fameuse pierre qui bloquait la porte. Le vrai trésor était pourtant sous leurs yeux.

À la mort de la veille dame, un de ses proches a hérité de la maison et de son contenu, y compris l'insolite cale-porte. Intrigué par sa couleur particulière et par son poids notable (3,5 kg tout de même !) et soupçonnant une véritable valeur, il s'est décidé à la faire examiner par des spécialistes. Bonne intuition : des experts du Musée d'histoire de Cracovie en Pologne confirment rapidement qu'il ne s'agit pas d'une banale pierre mais d'un énorme et rarissime bloc d'ambre ! Cette résine d'arbre fossilisée, vieille de plusieurs dizaines de millions d'années (estimée entre 39 et 70 millions d'années), était dans un état de conservation exceptionnel.

© Muzeul Județean Buzău

Plus précisément, il s'agissait de "rumanit", une variété d'ambre spécifique à la région roumaine de Buzau, réputée pour ses teintes profondes et souvent rougeâtres. La Roumanie possède en effet d'importants gisements de cette gemme organique, et cet exemplaire est l'un des plus gros morceaux jamais trouvé dans le monde. Une découverte qui revêt donc une importance scientifique et historique majeure.

L'expertise a confirmé également la valeur soupçonnée par l'héritier, mais bien au-delà de ses espérances : environ un million d'euros. Classée trésor national roumain, cette incroyable pièce d'ambre, qui a passé des décennies à simplement tenir une porte, est désormais exposée en bonne place au musée provincial de Buzau, où elle témoigne des trésors insoupçonnés que la nature et le hasard peuvent parfois placer sur notre chemin.

Moralité de l'histoire : ouvrez bien vos yeux quand vous faites des balades dans la nature. Qui sait si, vous aussi, vous ne tomberez pas sur l'un de ses nombreux trésors discrets.