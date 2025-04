C'est le métier le plus recherché en France en ce moment : plus de 100 000 postes à pourvoir

Malgré les tensions sur le marché de l'emploi, certains métiers sont particulièrement recherchés en France cette année. Et les recruteurs ont beaucoup de mal à trouver des candidats.

C'est officiel : 2025 sera marqué par le ralentissement du marché de l'emploi. France Travail (ex-Pôle Emploi) vient de publier les résultats de son enquête annuelle sur les besoins en main-d'œuvre, et la tendance est loin d'être au beau fixe ! Au total, 2,42 millions de recrutements sont envisagés en 2025 par les employeurs, tous types de contrats confondus. Cela signifie que les intentions de recrutement sont en baisse de 12,5 % par rapport à l'année précédente, ce qui correspond à 350 000 projets de recrutement en moins.

Ce recul s'explique en partie par une conjoncture économique et politique plus incertaine et une prudence accrue des employeurs. Entre la dissolution, l'instabilité du Gouvernement, les difficultés à établir un budget pour la France et le début de la guerre commerciale entre l'Europe et les États-Unis, il y a de quoi être inquiet !

Pour autant, cela ne signifie pas que trouver du travail va devenir impossible. Malgré tout, certains métiers continuent de recruter activement, et sont même en manque de candidatures ! Aussi, pour donner un petit coup de pouce aux demandeurs d'emploi, France Travail met à disposition une carte interactive qui permet d'identifier les métiers les plus demandés selon une localisation géographique.

© France Travail

Globalement, à l'échelle nationale, les serveurs de cafés et restaurants sont les plus recherchés, avec 107 800 postes à pourvoir cette année. Toutefois, il s'agit en majorité de contrats courts et saisonniers. Ils sont suivis de près par les aides de cuisine et les employés polyvalents de la restauration.

De même, les entreprises sont en manque d'agents d'entretien de locaux, avec près de 84 540 projets d'embauche. Que ce soit dans les entreprises, les écoles, les hôpitaux ou les administrations, leur présence est vitale. Et la demande ne faiblit pas. Avec eux, les aides à domicile, les auxiliaires de vie, les agriculteurs, les viticulteurs, les arboriculteurs, les aides-soignants, les infirmiers, les sages-femmes, les professionnels de l'animation socioculturelle et les employés de libre service composent le reste du top 10. Autant de métiers dits "en tension", dont le recrutement s'annonce toujours complexe cette année. Cela varie toutefois selon les territoires.

Ces métiers ont tous plusieurs points communs : horaires souvent décalés, travail physique, faible reconnaissance sociale et, forcément, salaire peu attractif. Ils incarnent les paradoxes du marché du travail : essentiels, mais peu valorisés ; très demandés, mais ils peinent à trouver preneurs. Il s'agit donc moins d'une question de volume que d'adéquation, de conditions de travail et de reconnaissance.