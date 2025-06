Une cuillère à soupe pour chaque plant et vous récolterez des fraises géantes : un engrais miracle

La saison des fraises a commencé, pour le grand plaisir des gourmets. Si vous souhaitez faire une belle récolte cette année, il existe un engrais naturel et économique qui fait des miracles.

Dans de nombreux jardins, les fraisiers se parent au printemps de fleurs prometteuses. Mais lorsque vient le moment de la récolte, la déception est souvent au rendez-vous, avec des fruits petits et peu sucrés. Pourtant, les soins ne manquent pas : arrosage régulier, emplacement ensoleillé, paillage… Alors d'où vient le problème ? La réponse se cache souvent sous terre, dans la qualité du sol et surtout dans ce qu'on y apporte — ou pas.

Avec le temps, la terre s'épuise. Les fraisiers, comme tous les végétaux, puisent les nutriments dont ils ont besoin pour se développer, mais ceux-ci ne se renouvellent pas naturellement en quantité suffisante dans un sol cultivé année après année. Résultat : les plantes fleurissent, mais peinent à former des fruits charnus. La solution n'est pas nécessairement dans des produits coûteux du commerce. Certains jardiniers avertis ont trouvé une astuce simple, bon marché et redoutablement efficace pour améliorer leur production.

Il s'agit d'un engrais maison préparé avec un ingrédient inattendu : la levure. Pour le préparer, vous aurez besoin de 50 g de levure fraîche (ou 1 cuillère à café de levure sèche), 1 litre d'eau tiède, 1 cuillère à soupe de sucre. Dans un bol, mélangez la levure, le sucre et l'eau tiède. Laissez le mélange reposer à température ambiante pendant 24 heures. Après l'avoir reposé, diluez le mélange dans de l'eau avec un rapport de 1:5 (1 quantité de mélange pour 5 parties d'eau) et arrosez chaque plant avec un demi-litre de cette solution Mais attention : pas n'importe comment. Le secret réside dans une cuillère à soupe versée directement au pied de chaque plant. Ce petit geste fait toute la différence.

© barmalini - Adobe Stock

Pourquoi ça fonctionne ? La levure est riche en vitamines B, protéines et minéraux essentiels comme l'azote, le phosphore et le potassium, indispensables à la croissance des fruits. Le sucre, quant à lui, nourrit les microorganismes du sol, qui décomposent la matière organique et rendent les nutriments plus accessibles aux racines. Ce cercle vertueux améliore la structure du sol, sa rétention d'eau et, au final, la santé globale des fraisiers. Et les résultats sont spectaculaires : des fraises plus grosses, plus rouges, plus savoureuses.

Cette méthode a aussi l'avantage de respecter l'environnement. Contrairement à certains engrais chimiques qui appauvrissent la biodiversité souterraine, celui-ci stimule naturellement l'activité microbienne bénéfique.

Cet engrais à base de levure n'est pas le seul à faire des miracles : il existe d'autres recettes naturelles et astucieuses tout aussi intéressantes.