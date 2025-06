Oubliez le climatiseur : cet appareil à 10 euros chez Action rafraîchit l'air sans aucune installation

Inutile de dépenser une fortune dans un climatiseur pour supporter la chaleur de l'été : Action vend un petit appareil malin qui rafraîchit efficacement l'air sans produit chimique et pour un prix dérisoire !

Quand les températures commencent à grimper, comme en ce moment, rester au frais devient une priorité, en maison comme en appartement. Et c'est pas simple dans un logement mal isolé. Beaucoup se tournent alors vers la climatisation, mais ce n'est pas la solution la plus économique ni la plus écologique. De fait, il existe aujourd'hui des systèmes nettement plus abordables qui présentent le double avantage d'être simples à installer et de consommer très peu d'énergie : les rafraîchisseurs d'air.

Contrairement à un climatiseur, qui utilise un fluide frigorigène pour réaliser des échanges thermiques, comme les pompes à chaleur, ce type d'appareil fonctionne sur un principe ingénieux, simple et écologique : l'évaporation d'eau (on parle de système adiabatique). L'air chand ambiant est brassé par leur ventilateur interne à travers un tampon en papier imbibé en permanence par l'eau contenue dans un réservoir. Et c'est l'évaporation de cette eau qui refroidit l'air expulsé, ce qui rend le rafraîchisseur beaucoup plus efficace qu'un simple ventilateur, surtout quand on ajoute des glaçons.

Certes, un rafraîchisseur d'air n'est pas aussi performant qu'un climatiseur. Il ne peut pas faire baisser drastiquement la température d'un appartement ou d'une maison, surtout par grosse chaleur. Mais son flux d'air frais peut rafraichir une pièce en partie ou en totalité, notamment une chambre, un bureau ou un coin de salon, ce qui est souvent suffisant pour s'endormi, travailler ou regarder la télé dans un canapé. Tout dépend de son format et de sa puissance, car il existe des petits modèles dits "de table" et d'autres plus volumineux.

Un des atouts majeurs du rafraîchisseur : la simplicité. Mais besoin d'installation complexe, avec un gros tuyau d'évacuation. On le branche sur une simple prise électrique, et on le pose à l'endroit voulu, c'est tout ! Il faut juste penser à remplir régulièrement son réservoir d'eau, l'autonomie variant entre 4 et 24 heures selon les modèles Pas de nuisance sonore non plus : on entendu juste un léger bruit de ventilateur. Enfin, un consomme très peu d'électricité, entre 5 et 100 W selon les modèles. Ren à voir avec un climatiseur, appareil très énergivore

Dernier atout, et pas des moindres : le prix. Er là encore, on est très loin des climatiseurs puisqu'on trouve des modèles de table à moins de 10 euros et des rafraichisseurs mobiles plus puissants à 40 euros chez Action, dans la marque Nor-Tec. Des tarifs dérisoires compte tenu du service rendu ! Le modèle de base suffit pour rafraichir agréablement une personne assise à un bureau ou couchée dans un lit, le grand est plus adapté à une pièce.

Le géant néerlandais n'est pas le seul à proposer des rafraîchisseurs à petits prix : Lidl vend également plusieurs modèles entre 15 et 50 euros sur son site Web et parfois en magasin. Et on trouve des appareils encore plus sophistiqués et plus performants à moins de 120 euros sur des boutiques en ligne comme Amazon, avec un réservoir de grande capacité, un ventilateur oscillant, une télécommande et programmateur horaire. Aucune raison de se priver, donc, d'autant que tous ces dispositifs sont économes en énergie et qu'ils n'utilisent aucun produit chimique !