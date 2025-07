Ces jolies fleurs sentent très mauvais : il ne faut pas les planter près de vos fenêtres

Si vous souhaitez agrémenter votre jardin avec de belles fleurs pour les beaux jours, méfiez vous des apparences et ne plantez pas n'importe quoi : ces variétés, bien que magnifiques, dégagent une odeur pestilentielle !

Le printemps arrive à grands pas, annonçant le renouveau tant attendu. Les passionnés de jardinage s'en réjouissent ! Après un long hiver, il est temps de reprendre soin de son jardin pour l'aider à s'épanouir sous les premiers rayons du soleil. Et qui dit jardin, dit plantes ! Quel plaisir de déambuler au milieu de la verdure et de ses couleurs chatoyantes, en humant le délicat parfum que dégagent les fleurs !

Mais attention, leur apparence peut être trompeuse. Certaines plantes sont peut-être magnifiques, mais elles sont loin d'être inoffensives pour autant. Certaines piquent, d'autres irritent, et il y en a même des dangereusement toxiques. On pense notamment à l'ortie, bien connue pour ses poils urticants qui causent des démangeaisons et des rougeurs. Ou encore le sumac vénéneux, qui provoque des éruptions cutanées sévères au simple contact. Mieux vaut donc éviter d'en avoir, surtout si on a des enfants ! D'autres végétaux, comme la pariétaire, ont tendance à libérer d'énormes quantités de pollen, ce qui peut être un véritable enfer pour les personnes allergiques.

Il y a toutefois un point que l'on oublie souvent de vérifier au moment d'ajouter une nouvelle plante à son jardin : son parfum. Car si, la plupart du temps, il est nul ou agréable, certains végétaux dégagent une odeur insupportable qui pourrait gâcher vos moments de détente en plein air. C'est par exemple le cas de l'anthémis fétide, dont le nom à lui seul est un avertissement suffisant. Très appréciée pour sa jolie floraison en été, elle a toutefois la particularité de libérer une odeur aigre et piquante, parfois comparée à celle de l'urine ou d'odeurs de matière en décomposition.

Mieux vaut également éviter de planter un ginkgo, un arbre asiatique qui attire l'œil avec ses feuilles élégantes et son allure majestueuse – son feuillage revêt dès l'automne une couleur jaune qui brille avec les reflets du soleil. Néanmoins, ses fruits libèrent une odeur nauséabonde de beurre rance lorsqu'ils se décomposent au sol, en automne. Un quartier de Rouen, qui en abrite une vingtaine, est particulièrement connu pour sentir le vomi à cause de ça…

Autre plante trompeuse : l'hellébore fétide – là encore, son nom est un bon indice –, qui se distingue par ses ravissantes fleurs vertes en clochettes, mais dégage une senteur suffocante lorsqu'elle est froissée. Même chose pour l'arum tacheté, dont les feuilles marbrées, les fleurs en forme de calice et les baies oranges attirent fréquemment les regards. Afin d'attirer les insectes pollinisateurs, elle dégage des effluves de viande en décomposition, d'urine et d'excrément, selon les appréciations de chacun. Mieux vaut donc y réfléchir à deux fois avant d'en planter dans son jardin !