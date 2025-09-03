Le Wi-Fi de votre box Internet pourra bientôt détecter tous les mouvements dans votre domicile

Une nouvelle génération de box Internet pourra exploiter les ondes Wi-Fi pour détecter des mouvements dans votre logement. Une technologie bluffante, mais pas sans conséquences pour la vie privée.

Un simple passage dans votre salon, et votre box le sait. Ce scénario devient réalité avec le Wi-Fi sensing, une technologie en train de s'imposer dans les box des grands opérateurs. Elle permet de détecter chaque mouvement dans un logement sans installer ni caméra, ni capteur. En s'appuyant sur les signaux radio que votre routeur émet déjà pour vous connecter à Internet, cette fonction pourrait bien changer notre rapport à la sécurité… mais aussi à la confidentialité.

Le principe repose sur l'analyse fine des ondes Wi-Fi déjà présentes dans votre logement. Chaque fois que vous bougez, même légèrement, vous modifiez la manière dont ces ondes se déplacent dans l'espace. Le routeur, en captant ces variations à l'aide des " informations d'état de canal ", peut alors interpréter des mouvements, voire reconnaître des postures ou des silhouettes. Des chercheurs de l'université Carnegie Mellon ont démontré en 2023 qu'un simple routeur TP-Link du commerce pouvait distinguer jusqu'à 24 segments corporels et reconstituer une posture complète.

Après plusieurs essais timides, dont celui de Linksys avec la fonction Aware entre 2019 et 2024, le marché semble prêt. L'américain Xfinity (Comcast) propose déjà une version commerciale appelée Wi-Fi Motion, et Deutsche Telekom prépare son propre système. Le tout s'appuie sur le futur standard 802.11bf, prévu pour uniformiser cette détection sur tous les appareils compatibles dans les années à venir. Objectif : faire de la box un outil de sécurité domestique autonome, capable de signaler une intrusion ou de détecter une chute chez une personne âgée.

© Kaspersky

L'idée de renforcer la sécurité sans avoir à percer de murs ou installer des caméras séduit les opérateurs. D'autant que le coût est quasi nul pour l'utilisateur, la box étant déjà présente dans la plupart des foyers. Rappelons qu'en Europe, seule une minorité des logements est équipée d'un système d'alarme, ce qui laisse un marché largement ouvert.

Mais la technologie ne fait pas l'unanimité. Selon la documentation officielle de certains fournisseurs, les données issues des mouvements captés peuvent être transmises à des tiers, voire aux autorités dans certains contextes judiciaires. Des experts en cybersécurité, comme ceux de Kaspersky, alertent sur les risques : un routeur mal sécurisé peut être piraté, permettant à des intrus de surveiller vos allées et venues à distance.

Pour limiter ces dérives, il est possible de désactiver manuellement la fonction, ou de préférer un routeur personnel plus transparent sur ses réglages. Certains choisissent de privilégier une connexion filaire (Ethernet), bien que cette solution reste peu pratique pour une maison entièrement connectée. Reste à savoir si, face au confort promis, la majorité des utilisateurs prendra conscience de l'enjeu avant que cette surveillance invisible se banalise.