Ce moteur peut provoquer un incendie : plus de 230 000 véhicules sont rappelés en France

Pensé pour faire oublier les ennuis du PureTech, le nouveau moteur 1.2 turbo-essence de Stellantis fait déjà l'objet d'une vaste campagne de rappel. En cause : un risque de fuite de carburant pouvant déclencher un incendie.

Deux ans après avoir juré d'en finir avec les soucis du moteur PureTech, Stellantis est à nouveau contraint de revoir ses ambitions à la baisse. Le successeur du tristement célèbre trois-cylindres 1.2 turbo-essence, pourtant revu en profondeur, est aujourd'hui au cœur d'un vaste rappel. Plus de 237 000 véhicules en circulation en France doivent repasser par l'atelier. Ce nouveau moteur, qui avait pourtant tiré un trait sur la courroie de distribution immergée – remplacée par une chaîne – et adopté plus de 70 % de pièces inédites, présente un défaut susceptible de provoquer des fuites de carburant.

Le problème identifié n'a rien d'un vice de conception spectaculaire, mais ses conséquences potentielles sont sérieuses. En raison d'un serrage insuffisant de certains écrous sur le tuyau haute pression – situé entre la pompe à carburant et la rampe d'injection –, une fuite d'essence peut survenir. Cela peut entraîner une consommation anormalement élevée… mais aussi, et surtout, un départ de feu, même si cette hypothèse reste peu probable selon Stellantis. Par précaution, le groupe automobile a toutefois lancé une vaste campagne de rappel préventive.

Les véhicules concernés sont loin d'être confidentiels. Ce sont des modèles récents, produits entre 2023 et 2025 par huit marques du groupe : Peugeot, Citroën, Opel, DS, Fiat, Jeep, Alfa Romeo et Lancia. La marque au lion est la plus touchée avec près de 150 000 unités à elle seule.

© Peugeot

Voici la liste des modèles concernés :

Alfa Romeo : Junior

: Junior Citroën : C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, C5 X

: C3, C3 Aircross, C4, C4 X, C5 Aircross, C5 X DS : DS 3, DS 4

: DS 3, DS 4 Fiat : 600, Grande Panda

: 600, Grande Panda Jeep : Avenger

: Avenger Lancia : Ypsilon

: Ypsilon Opel : Astra, Corsa, Frontera, Grandland, Mokka

: Astra, Corsa, Frontera, Grandland, Mokka Peugeot : 208, 308, 408, 2008, 3008, 5008

Même si la perspective d'un incendie peut inquiéter, la réparation s'annonce simple et rapide. Entièrement gratuite, l'intervention dure moins de 30 minutes. Elle consiste à resserrer les écrous et vis incriminés sur le circuit de carburant haute pression. Aucun changement de pièce n'est nécessaire, ce qui devrait limiter les délais. Les propriétaires seront contactés par courrier recommandé, et peuvent aussi vérifier leur situation via les applications mobiles des marques ou les sites officiels grâce au numéro de série du véhicule.

Si vous êtes propriétaire d'un modèle récent du groupe Stellantis, un conseil : restez attentif à la moindre alerte. Une odeur d'essence inhabituelle, une consommation anormalement élevée ou l'allumage d'un témoin moteur doivent vous inciter à contacter rapidement un garage. Bien que la défaillance soit jugée rare, ignorer les premiers signaux pourrait transformer un souci mineur en panne sérieuse, voire en accident.

Ce nouveau rappel n'arrive pas au meilleur moment pour le groupe euro-américain, déjà fragilisé par le dossier du moteur BlueHDi et les conséquences juridiques de l'affaire Takata. Il montre aussi combien il est difficile, même avec des évolutions techniques majeures, de se débarrasser durablement d'une mauvaise réputation. Le moteur censé tourner la page du PureTech n'en est qu'à ses débuts… mais sa carrière commence déjà sous tension.