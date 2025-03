Des chercheurs ont trouvé la technique pour faire des fruits et des légumes géants

Des scientifiques ont découvert dans les génomes des plantes des mécanismes jusque-là inconnus. Cela ouvre une nouvelle voie pour la modification génétique, afin de faire pousser, à l'avenir, des fruits et des légumes géants.

Cela fait des milliers d'années que l'homme modifie génétiquement les cultures. Mais alors que le processus consistait simplement à sélectionner des plantes plus grosses ou plus fructueuses pour les cultiver l'année suivante, les scientifiques ont fini par réussir à manipuler les génomes des plantes cultivées et à modifier des gènes spécifiques afin d'améliorer la taille, le rendement, la rusticité, le goût ou la texture.

C'est dans le cadre d'une étude menée conjointement par le Cold Spring Harbor Laboratory et l'université Johns-Hopkins, aux États-Unis, et publiée dans la revue Nature, que des scientifiques ont percé un mystère génétique vieux de plusieurs millions d'années. En se penchant sur les solanacées — une famille végétale comprenant notamment les tomates, les aubergines et les poivrons —, les chercheurs ont identifié un mécanisme naturel qui permet d'augmenter considérablement la taille des fruits.

La clé de cette avancée se trouve dans un gène nommé CLV3 (pour CLAVATA3), qui joue un rôle crucial dans la taille et la forme des fruits et des légumes. Ce gène contrôle la prolifération des cellules dans le méristème, une zone à l'extrémité des tiges où se forme une grande partie des tissus végétaux. Plus précisément, dans les fruits comme la tomate, le CLV3 détermine le nombre de loges — ces cavités internes contenant les graines. Or, plus une tomate possède de loges, plus elle peut être grosse. Idem chez la Morelle noire (Solanum nigrum), une cousine sauvage de la tomate, et l'aubergine africaine (Solanum macrocarpon), qui possède un gène similaire.

Les chercheurs ont remarqué que de nombreuses séquences génétiques semblaient se dupliquer sur de longues périodes. Ils se sont rendu compte qu'en modifiant légèrement une seule de ces copies à l'aide de techniques d'édition génétique de précision (type CRISPR), ils ont réussi à désactiver son effet de limitation sans perturber l'équilibre global de la plante. Résultat : des tomates et des aubergines produisant des fruits et des légumes plus gros, avec davantage de loges, sans perte de qualité ni malformations. En revanche, en désactivant les deux copies du gène, les fruits et légumes produits étaient déformés et non commercialisables.

Contrairement à des approches transgéniques classiques, cette approche dite pan-génétique repose sur la modification de gènes existants — et non sur l'introduction d'un gène étranger —, ce qui la rend plus proche de l'évolution naturelle et donc potentiellement plus acceptable pour le grand public et les autorités sanitaires.

Mais alors, verra-t-on bientôt ces légumes géants dans nos assiettes ? Pas si vite. Les travaux en sont encore à un stade expérimental, bien que très prometteur. Mais l'idée de cultiver des fruits et des légumes naturellement plus volumineux, sans avoir recours à des intrants chimiques, suscite déjà un fort intérêt dans le secteur agricole.

D'autant plus qu'en ajustant l'expression de certains gènes, il serait possible d'obtenir des fruits et des légumes non seulement plus volumineux, mais aussi plus résistants aux maladies et mieux adaptés aux conditions climatiques changeantes. Voilà qui a de quoi faire rêver... et saliver !