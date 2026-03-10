Cette pratique courante dans les jardins est fortement déconseillée après le 15 mars

Le printemps approche : il est grand temps de commencer à vous occuper de votre jardin. Mais pas n'importe comment ! Car à partir du 15 mars, il est déconseillé d'effectuer cette opération de nettoyage pourtant très courante.

Le printemps, saison de renouveau, approche à grands pas. C'est le moment préféré des amateurs de jardinage ! Après des mois de froid hivernal, il faut recommencer à entretenir son jardin pour le préparer aux beaux jours. Et cela passe par tailler ses plantes et ses arbustes pour favoriser leur santé et leur beauté. Une haie un peu trop vigoureuse ou qui a tendance à déborder chez les voisins ? Un petit coup de sécateur peut arranger cela ! Mais il faut se dépêcher !

L'Office français de la biodiversité (OFB) et la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) préconisent de ne plus tailler nos haies du 15 mars au 31 août prochain. En effet, la saison printanière marque le début de la nidification pour de nombreux oiseaux. Ces derniers choisissent souvent les haies et les arbres pour y établir leurs nids, à l'abri des prédateurs et des intempéries. Perturber ces refuges naturels durant cette période peut avoir des conséquences néfastes sur la reproduction aviaire.

Ainsi, à compter du 15 mars, il est recommandé de suspendre les opérations de taille des haies et d'élagage des arbres, et ce, jusqu'à la fin août, date vers laquelle les derniers oisillons prendront leur envol. Les jardiniers en herbe sont donc invités à planifier ces travaux avant ou après cette période. Attention, pour les particuliers, il s'agit seulement d'une préconisation, il n'y a pas d'interdiction légale pure et dure. Toutefois, elle repose sur un principe de bon sens : respecter le rythme de vie des espèces qui partagent nos jardins et ainsi préserver la biodiversité.

Après, il peut y avoir des exceptions avec des arrêtés municipaux ou préfectoraux interdisant la taille des haies entre certaines dates. C'est le cas des Vosges depuis 2024 par exemple où, en cas de non-respect, les particuliers sont passibles d'une amende de 750 euros. Les montants des sanctions varient en fonction des réglementations locales, mais ils peuvent être assez significatifs, surtout si le taillage des haies entraîne des dommages à la faune protégée.

En revanche, tous les agriculteurs sont légalement concernés. En effet, l'article 4 de l'arrêté du 24 avril 2015 relatif aux règles de bonnes conditions agricoles et environnementales interdit la taille des haies entre le 1er avril et le 30 juillet. En cas d'infraction, ils encourent une amende de 150 000 euros et trois ans d'emprisonnement. La Politique Agricole Commune (PAC) interdit également aux agriculteurs bénéficiaires des primes de tailler les haies entre le 16 mars et le 15 août.

Pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans la préservation de la biodiversité et donner un petit coup de main aux oiseaux (ou plutôt un coup de patte), il est recommandé d'installer des nichoirs dans son jardin afin de leur offrir des abris supplémentaires. Mieux vaut également planter des haies diversifiées, afin d'attirer une faune plus riche. Enfin, mieux vaut préférer un débroussaillage léger à une taille intensive en dehors de la période de reproduction. En adoptant ces pratiques respectueuses, chacun contribue à la sauvegarde des espèces locales et au maintien d'écosystèmes sains dans nos environnements quotidiens.