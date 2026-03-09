Ces fonctions vident la batterie des smartphones : il ne faut pas les laisser activées en permanence

Beaucoup de gens les oublient et laissent ces fonctions activées en permanence sur leur téléphone. Mais c'est une erreur aux multiples conséquences : mieux vaut prendre l'habitude de les couper dès qu'elles ne sont plus utiles.

Nos précieux smartphones nous accompagnent désormais en permanence, partout, et pour tout faire. Téléphoner, bien sûr, mais aussi échanger des messages, suivre l'actualité, consulter des réseaux sociaux, écouter de la musique, regarder des vidéos, déterminer un itinéraire, trouver un restaurant pour une boutique, jouer dans les transports en commun… Ces petits appareils bourrés de technologies et de fonctions sont devenus de véritables compagnons de vie, toujours disponibles, au point que nous en oublions parfois quelques règles élémentaires. Et notamment certains réglages qui peuvent très vite poser problème : des fonctions souvent activées en permanence, et qui posent problème pour les téléphones comme pour nous-mêmes.

C'est le cas de la localisation. Cette fonction, qui exploite la puce GPS de l'appareil pour recevoir les signaux des satellites de géolocalisation, est bien évidemment indispensable pour utiliser des applications de guidage ou de cartographie comme Google Maps ou Waze. Mais si elle est pratique pour certains déplacements, il ne faut surtout pas la laisser activée en permanence.

D'abord, parce qu'elle est très gourmande en énergie et qu'elle "tire" beaucoup sur la batterie, en réduisant drastiquement l'autonomie du smartphone. Ensuite, parce qu'elle permet à des dizaines d'applications de suivre à la trace tous vos déplacements et de connaitre votre position à tout moment. Un pistage continu qui nuit à votre vie privée, d'autant que même sans être ouvertes, certaines applis collectent discrètement ces informations pour les revendre à des sociétés tierces et affiner leur ciblage publicitaire.

L'autre grande fonction sournoise, c'est le Wi-Fi. Certes, elle est très pratique pour se connecter à Internet quand on est à la maison, au bureau, chez des amis, dans certains lieux publics ou encore dans des trains. Mais il faut absolument la couper dès qu'on quitte ces endroits ! Là encore, d'abord pour éviter d'épuiser la batterie en laissant le module Wi-Fi chercher des réseaux quand on se déplace. Et ensuite, pour des raisons de sécurité, pour éviter une connexion à un réseau piégé permettant à des hackers d'accéder à des données sensibles.

Bien sûr, dans un monde où tout semble magique, il est tentant de laisser la localisation et la connexion Wi-Fi activés en permanence comme le font beaucoup d'utilisateurs par simple négligence. Mais c'est une très mauvaise habitude, pour l'autonomie de l'appareil comme pour votre confidentialité, et il faut vraiment penser à les couper dès que l'on n'en a plus besoin. Et c'est simple : il suffit d'appuyer sur deux boutons dans la barre d'actions rapides, en haut de l'écran !

Dans un registre similaire, il peut être également utile de désactiver le Bluetooth ou le NFC quand ils ne sont pas nécessaires. Mais ces fonctions très économes en énergie sollicitent moins la n=batterie, et les risques de piratage sont moindres. En revanche, il est plus intéressant de désactiver les données mobiles en 4G ou 5G quand vous n'avez pas vraiment besoin d'Internet. Vous économiserez de la batterie et vous pourrez toujours passer et recevoir des appels téléphoniques et échanger des SMS. Mais vous ne serez pas dérangé constamment par des notifications intensives : vous verrez, cette coupure numérique temporaire vous fera le plus grand bien !