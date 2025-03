Cette région française va offrir 6000 euros pour vous aider à passer à la voiture électrique

L'une des plus grandes régions de France va lancer un ambitieux programme de soutien à la mobilité électrique en versant une aide de plusieurs milliers d'euros pour transformer des véhicules thermiques.

La voiture électrique semble être l'horizon de la mobilité individuelle des prochaines années. Qu'on y croit ou pas, l'industrie automobile s'est engagée dans cette voie, sous l'impulsion et la pression de l'Union Européenne, avec en ligne de mire l'interdiction de la vente de véhicules thermiques neufs en 2035. Et bien que cet objectif soit actuellement remis en question, il est probable que le couperet finisse par tomber un jour ou l'autre.

Le problème, c'est que la voiture électrique est hors de portée financière pour une grande partie de la population. À puissance et taille équivalente, un véhicule neuf à motorisation électrique coûte rapidement deux fois plus cher que son équivalent thermique. De plus, le remplacement complet du parc de véhicules actuel par des modèles électriques pose des problèmes écologiques, la fabrication de ces voitures étant très polluante.

En France, une solution intéressante à ces deux contraintes existe depuis 2020 : le rétrofit. Il s'agit ni plus ni moins que de transformer un véhicule thermique en véhicule électrique, en retirant son moteur et son réservoir, et en les remplaçant par un moteur électrique et une batterie. Cette technique permet donc d'éviter la mise à la casse de voitures encore fonctionnelles tout en réduisant leurs émissions de gaz à effet de serre.

Le rétrofit gagne en popularité depuis son autorisation officielle en 2020, notamment auprès des conducteurs vivant ou travaillant dans une Zone à Faibles Émissions (ZFE), et ne pouvant ou ne voulant pas acquérir un véhicule électrique neuf. Par ailleurs, le rétrofit est possible sur un large panel de type de véhicules, tant les voitures particulières que les deux ou trois roues, ce qui le rend accessible à de nombreux usagers de la route.

Évidemment, cette conversion à un coût. Et il est plutôt élevé. D'après les données de l'État, le prix moyen d'un rétrofit va de 15 000 à 30 000 € : une sacré somme donc, équivalente au prix de certaines voitures neuves. Quelques aides financières gouvernementales existent, et peuvent s'élever jusqu'à 5 000 € pour une voiture et 1 100 € pour un cycle à moteur, mais leur attribution et leur montant sont soumis à des critères de revenus assez drastiques, qui excluent beaucoup de conducteurs.

Pour stimuler la pratique du rétrofit, la région Ile-de-France a donc voté un nouveau programme d'aide à la conversion le 30 janvier 2025, et ce dernier s'avère plutôt généreux. La région versera en effet une aide financière au rétrofit allant jusqu'à 6 000 euros pour les voitures et 1 000 pour les cycles. Tous les Franciliens y seront a priori éligibles, tant les particuliers que les entreprises de moins de 50 salariés et les collectivités de moins de 10 000 habitants.

Un programme ambitieux qui pourrait soutenir de nombreux conducteurs dans leur transition électrique, d'autant qu'aucune condition de revenus pour les particuliers n'est évoquée pour le moment. En revanche, le programme n'est pas actif pour le moment, et la page officielle du site de la région se contente d'indiquer que "Cette aide sera bientôt disponible". Un dossier à suivre donc.