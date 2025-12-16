Cette fonction automatique de WhatsApp est très dangereuse ! Voici comment la désactiver

Bien qu'elle semble pratique, cette fonction de WhatsApp activée par défaut vous expose à plusieurs dangers. Vous avez tout intérêt à la désactiver pour protéger votre compte, votre appareil et vos données personnelles.

WhatsApp est devenu pratiquement incontournable dans la vie quotidienne de millions d'utilisateurs. Avec ses fonctionnalités variées, l'appli permet d'envoyer facilement des messages, de partager des photos et des vidéos, et même de passer des appels audio vidéos à travers le monde, le tout gratuitement. C'est bien simple, elle est tellement pratique et simple d'emploi que certains l'utilisent pour toutes leurs communications, pour téléphoner, envoyer des textos et laisser des messages vocaux, à la place des applis classiques !

Cependant, derrière son aspect convivial se cache une fonction potentiellement risquée :.le téléchargement automatique des médias sur l'appareil. Bien que pratique à première vue – tout s'enregistre automatiquement, images et sons, sans intervention de l'utilisateur –, elle présente deux inconvénients : les contenus qu'elle enregistre occupent une place non négligeable dans le stockage de l'appareil ; et, surtout, elle expose à des attaques de cybercriminels, de pirates et d'escrocs en tout genre. Et le problème, c'est qu'elle est activée automatiquement, dès l'installation de l'application, sans que les utilisateurs en aient réellement conscience.

Le téléchargement automatique des médias consiste à enregistrer sur le téléphone toutes les photos, vidéos ou fichiers reçus via WhatsApp. Chaque image envoyée par vos contacts se retrouve dans la galerie de votre téléphone sans que vous n'ayez à la télécharger manuellement. Si cela semble anodin, ce mécanisme présente des risques. Des pirates informatiques peuvent envoyer des fichiers malveillants qui, une fois stockés sur votre appareil, peuvent accéder à vos informations personnelles, telles que vos mots de passe ou données bancaires.

Ce type d'attaque, connu sous le nom de phishing ou d'arnaque par fichier malveillant, repose sur le fait que les utilisateurs ne se méfient pas toujours de ce qu'ils reçoivent. Un fichier déguisé en photo ou vidéo inoffensive peut en réalité contenir un virus. Une fois sur le téléphone, il peut dérober des informations sensibles ou même permettre à des escrocs de prendre le contrôle de certains aspects de l'appareil, comme effectuer des transactions bancaires ou usurper l'identité de la victime.

Pour éviter tout risque de piratage, d'escroquerie ou de vol de données sensibles, il est recommandé de désactiver le téléchargement automatique des médias. La procédure est simple, elle ne prend que quelques secondes. Dans WhatsApp, appuyez sur les trois petits points pour dérouler le menu principal de l'appli, puis faites défiler l'écran jusqu'à la section Stockage et données. Dans l'écran qui s'affiche, allez à la section Téléchargement automatique des médias. Ensuite, ouvrez chacune des trois connexions proposées (En utilisant les données mobiles, En connexion Wi-Fi et En itinérance) et choisissez pour chacune le type de données que vous voulez enregistrer automatiquement en cochant ou en décochant la case associée (Photos, Audio, Vidéos et Documents). Nous vous conseillons de tout désactiver : vous pourrez toujours enregistrer manuellement les contenus souhaités au cas par cas dans vos conversations . et protéger votre appareil de toute tentative d'intrusion.

En plus de cette précaution, il est aussi conseillé d'activer la vérification en deux étapes pour renforcer la sécurité de votre compte. Cela ajoute une couche supplémentaire de protection en demandant un code PIN à chaque connexion depuis un nouvel appareil, rendant plus difficile l'accès à vos informations par des tiers non autorisés.