L'eau du robinet dans votre commune est-elle bonne à boire ? Ce site vous dira tout sur sa qualité

Vous hésitez à boire l'eau qui coule de votre robinet par crainte de problèmes sanitaires ? Utilisez ce service en ligne officiel : il vous informera précisément sur sa qualité dans votre commune, avec tous les détails des analyses !

Comme tout le monde en France, vous utilisez certainement de l'eau courante issue de vos robinets pour la plupart de vos besoins quotidiens : douche, bain, lessive, WC, vaisselle, ménage, etc. Et sans doute aussi pour laver et cuire des aliments. Mais vous hésitez peut-être à la boire, pour des raisons sanitaires, en préférant opter pour des en bouteille.

Cette solution n'est toutefois pas du tout économique. Il faut en effet compter en moyenne 0,15 euro le litre pour une eau de source et ,035 euro par litre pour une eau minérale (voir beaucoup plus !) alors qu'un litre d'eau du robinet coûte en moyenne 0,00434 euro selon le rapport de l'Office français de la biodiversité. Et les eaux en bouteilles ne sont pas toutes exemptes de problèmes sanitaires, certaines des microparticules de plastique, dont les effets sur la santé sont encore mal connus.

Heureusement en France, l'eau du robinet, en plus d'être très bon marché, est particulièrement surveillée par les autorités sanitaires et fait l'objet d'un contrôle permanent. Les Agences Régionales de Santé (ARS), chargées entre autres choses de la sécurité sanitaire des aliments, effectuent des prélèvements réguliers, tout au long de l'année et sur tout le territoire, pour évaluer la qualité de l'eau du robinet.

Ces analyses très complètes sont évidemment publiques, et avec la politique d'open data (données ouvertes) menée depuis plusieurs années maintenant par les administrations et les services de l'État, elles sont devenus très facilement accessibles. Un service en ligne officiel et gratuit permet d'ailleurs de consulter les rapports d'analyses de l'eau pour sa région, son département et même sa commune.

Bien que le site Web soit un peu austère, il est très facile à utiliser et permet d'obtenir en quelques instants les résultats d'analyse de l'eau du robinet les plus récents pour le territoire de son choix. Pour commencer, il suffit de cliquer sur la région voulue en cliquant sur la carte puis, sur la page suivante, de sélectionner son département, sa commune et son réseau d'eau potable dans des listes déroulantes.

Une fois la recherche effectuée, les données relatives à la qualité de l'eau du robinet s'affiche alors sous la forme d'un tableau synthétique et d'un rapport de conformité portant sur trois aspects : bactériologique, physico-chimique et références de qualité. Ces mesures donnent une première indication générale sur la qualité de l'eau du robinet dans une commune, et notamment sa potabilité.

Et pour aller plus loin, la page d'accueil du portail Qualité de l'eau potable regroupe un grand nombre de rapports d'analyse portant paramètres de l'eau du robinet. Qualité microbiologique ou radiologique, présence de plomb ou de nitrates, contamination aux pesticides ou aux "substances émergentes" comme les médicaments ou les composés perfluorés, presque tous les aspects de l'eau du robinet sont couverts.