Oubliez le péage : il y a 2500 km d'autoroutes gratuites en France

Même si elles sont minoritaires, plusieurs autoroutes françaises sont gratuites, entièrement ou par portions. Vous avez tout intérêt à les utiliser pour vos voyages, d'autant qu'elles traversent de magnifiques paysages.

Lorsque l'on parle d'autoroutes en France, on pense inévitablement aux péages. Pourtant, et peu de gens le savent, il est possible de faire près de 3 000 km sur des autoroutes françaises sans avoir à s'acquitter du moindre doit de passage. En effet, sur les quelque 11 000 km du réseau autoroutier national, environ 2 500 km (soit près de 25 % du total) sont entièrement gratuits, contre environ 8 500 km payants.

Gérées directement par l'État, ces voies rapides constituent une excellente solution pour les automobilistes souhaitant réduire leurs frais de voyage en évitant les coûts souvent très élevés des péages, d'autant qu'elles sont aussi bien entretenues et aussi sûres que les routes concédées à des sociétés commerciales. Cerise sur le volant, elles permettent souvent de découvrir des régions peu connues et moins fréquentées que d'autres, tout en admirant des paysages somptueux, notamment dans des régions montagneuses

Parmi les itinéraires gratuits les plus emblématiques, on trouve l'A75, surnommée "La Méridienne". Reliant Clermont-Ferrand à Béziers, traversant le Massif Central, elle constitue un axe stratégique pour les trajets Nord-Sud. Seule la section du célèbre viaduc de Millau reste à péage en raison de son coût d'entretien élevé – mais sa traversée est réellement spectaculaire.

La Bretagne, elle, fait figure d'exception en France avec un réseau de voies rapides entièrement gratuit, et équivalent à des autoroutes payantes, même si elles sont estampillées "routes nationales". Depuis 1969, toutes les routes express bretonnes, telles que la N12 reliant Paris à Brest, sont accessibles sans frais. Cette décision historique visait à désenclaver la région et à faciliter son développement économique.

Le sud de la France n'est pas en reste avec l'A63, qui relie Biarritz à la frontière espagnole, ou encore l'A68, gratuite entre Toulouse et Albi. Ces autoroutes facilitent les déplacements dans des zones touristiques et permettent d'éviter les péages tout en profitant d'un réseau routier de qualité. L'A20, surnommée "L'Occitane", est également gratuite sur la majorité de son parcours, notamment entre Vierzon et Brive-la-Gaillarde, ce qui en fait une option intéressante pour les trajets vers le Sud-Ouest.

Enfin, aux abords des grandes agglomérations comme Paris, Lille ou Lyon, de nombreuses portions d'autoroutes et de rocades sont également gratuites. Le périphérique parisien ou encore l'A25 entre Lille et Dunkerque offrent ainsi des alternatives sans frais pour contourner les centres-villes souvent saturés.

Certes, il n'est pas possible aujourd'hui de traverser la France entière en utilisant exclusivement des autoroutes gratuites. Et certaines liaisons rapides comme Lille-Marseille ou Bordeaux-Lyon restent réservées aux routes payantes. Mais en combinant routes nationales et autoroutes gratuites, on peut tout de même parcourir le pays sans passer par la case péage, quitte à rouler moins vite. Il faudra attendre des décisions politiques pour mettre fin aux concessions accordées aux sociétés privées et proposer des autoroutes gratuites pour les particuliers comme en Allemagne ou en Espagne.