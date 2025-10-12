Beaucoup de gens font cette erreur quand ils jettent des bouteilles en plastique

Le tri des déchets ménagers est indispensable. Mais s'il est désormais bien entré dans les mœurs, nous sommes encore très nombreux à faire cette erreur en jetant nos bouteilles en plastique…

Face à l'aggravation de la crise écologique, il devient essentiel de limiter notre impact sur l'environnement, et cela commence par des gestes simples au quotidien, à commencer par le tri des déchets. Car la gestion des ordures représente un défi majeur à une époque où la surconsommation et la production ne cessent de croître. Adopter des pratiques de tri rigoureuses est donc primordial.

La poubelle jaune joue un rôle clé dans le processus. Pour rappel, elle est destinée aux emballages et déchets métalliques (canettes, boîtes de conserve, aérosols…), aux emballages en carton et briques alimentaires (briques de lait, cartons de céréales, emballages de yaourts…), aux papiers (journaux, magazines, enveloppes…) ainsi qu'aux emballages plastiques (bouteilles d'eau, bidons de lessive, sacs de surgelés, flacons en plastique, etc.).

Toutefois, il y a une erreur que nous faisons souvent, et qui est pourtant à éviter absolument : écraser ou aplatir les bouteilles en plastique. En effet, de nombreuses personnes pensent qu'écraser les bouteilles permet d'optimiser la place dans les poubelles jaunes. Cette pratique part donc d'une bonne intention, mais ses effets sont contreproductifs, puisqu'elle fausse le tri mécanique.

En effet, de nos jours, le traitement de nos déchets dans les centres de tri est largement automatisé. Or, toutes les machines ne sont pas égales au moment de distinguer les déchets. Certaines, conçues pour reconnaître la forme cylindrique des bouteilles, risquent fortement de mal identifier le contenant, en le confondant avec une conserve ou un carton par exemple. Résultat : ces bouteilles finissent incinérées ou en décharge, au lieu d'être recyclées.

C'est d'autant plus problématique que, selon Siredom, le syndicat de gestion des déchets franciliens, en 2022, les erreurs de tri représentent 38 % des tonnages collectés. Un chiffre alarmant, surtout quand on sait que la France peine déjà à atteindre ses objectifs européens en matière de recyclage.

Pour éviter de ruiner vos efforts de recyclage, il y a quelques gestes simples à retenir. Premièrement, comme nous venons de vous l'expliquer, n'écrasez pas les bouteilles en plastique et conservez-les dans leur forme d'origine. Pensez également à bien les vider, mais vous n'avez pas besoin de les rincer. Enfin, veillez à bien laisser les bouchons à leur place – même si, aujourd'hui, toutes les bouteilles en plastique et les briques de boissons sont équipées d'un bouchon attaché – afin d'éviter d'augmenter la quantité de déchets plastiques dans l'environnement.

Enfin, n'empilez pas les emballages entre eux, car cela rend les déchets indissociables et, là aussi, cela fausse le système de tri. Le mieux est de laisser les emballages dans leur état d'origine afin de faciliter leur reconnaissance et leur traitement. Même si cela semble prendre plus de place, c'est un mal nécessaire pour optimiser le recyclage.