Ces panneaux solaires à bactéries vivantes pourraient alimenter nos maisons en électricité

Des scientifiques allemands utilisent des bactéries capables de produire de l'électricité à partir de la lumière du soleil. Une technologie biologique qui permettrait à terme de fabriquer de véritables panneaux solaires "vivants".

Les panneaux solaires traditionnels, de type photovoltaïque, pourraient bientôt être rejoints par une nouvelle technologie fascinante : des panneaux "vivants", composés de bactéries photosynthétiques. Ces organismes microscopiques, au cœur d'une innovation appelée "biophotovoltaïque" (BPV), peuvent en effet transformer la lumière du soleil en électricité tout en contribuant à la lutte contre le changement climatique. Une étude scientifique publiée dans Environmental Science and Ecotechnology par des chercheurs du Centre Helmholtz de Leipzig, en Allemagne, explique comment ces petites centrales naturelles fonctionnent et pourquoi elles représentent une avancée prometteuse pour l'énergie renouvelable.

Au cœur de cette technologie se trouve une bactérie appelée Synechocystis. Depuis des milliards d'années, cet organisme maîtrise la photosynthèse, un processus naturel qui lui permet de capter l'énergie solaire et de décomposer les molécules d'eau en oxygène, protons et électrons. Les chercheurs ont réussi à récupérer ces électrons pour générer de l'électricité grâce à des électrodes spéciales. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que cette production d'énergie ne perturbe absolument pas les bactéries, qui continuent leur vie normalement.

De fait, contrairement aux panneaux solaires en silicium, ces systèmes biophotovoltaïques sont vivants, ce qui leur confère plusieurs avantages. D'abord, les bactéries se reproduisent d'elles-mêmes et peuvent même réparer leurs propres cellules endommagées. Cela réduit les besoins en maintenance et prolonge la durée de vie des installations. Ensuite, les panneaux vivants ont la capacité de maintenir un équilibre chimique stable, sans nécessiter de systèmes de régulation coûteux. Ces qualités rendent la technologie potentiellement plus économique et durable à long terme.

© arcyto - Adobe Stock

Ce n'est las tout ! Car dans leur processus de photosynthèse, ces bactéries capturant du dioxyde de carbone,. réduisant ainsi la quantité de CO₂ dans l'atmosphère. L'impact environnemental est double. Non seulement ces panneaux biologiques produisent de l'électricité propre, mais ils agissent également comme des purificateurs d'air en absorbant le CO₂. Ce double rôle ouvre des perspectives passionnantes pour les villes de demain, où les façades des bâtiments pourraient être recouvertes de ces panneaux, contribuant ainsi à réduire l'empreinte carbone des zones urbaines tout en générant de l'énergie.

Bien que la production d'électricité de ces panneaux reste pour l'instant inférieure à celle des panneaux solaires traditionnels, les chercheurs sont optimistes. Ils pensent que l'optimisation du processus pourrait améliorer le rendement énergétique, rendant ces panneaux plus compétitifs. De plus, leur intégration dans l'architecture, par exemple sous forme de tuiles de toit ou de revêtements muraux, permettrait d'exploiter des surfaces jusqu'ici inutilisées pour la production d'énergie.

Cette technologie biophotovoltaïque, bien qu'encore en développement, pourrait révolutionner la manière dont nous produisons et consommons l'énergie. Les bâtiments du futur pourraient non seulement s'auto-alimenter en électricité, mais aussi purifier l'air, ouvrant ainsi la voie à des habitats durables en harmonie avec la nature.