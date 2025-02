Les heures creuses vont changer : vous pourrez faire plus d'économies… à une condition

La répartition des heures pleines et de heures creuses va changer en 2025, pour tirer parti des sources d'énergie renouvelables. À la clé, de potentielles économies pour les consommateurs qui s'adapteront aux nouveaux horaires.

Le système des Heures Pleines / Heures Creuses (HP-HC) va connaître un important changement en 2025. Ce mécanisme de modulation du prix de l'électricité en fonction de l'heure de la journée, qui concerne plus de 14 millions de foyers en France, va en effet évoluer pour s'adapter à la fois à la production grandissante d'électricité d'origine photovoltaïque et aux nouvelles habitudes de consommation des ménages.

Actuellement, les clients ayant souscrit un contrat de fourniture d'électricité de type HP-HC bénéficient d'un tarif réduit du kilowattheure (kWh) sur une plage de huit heures. Pour 60 % d'entre eux, ces huit heures sont consécutives et placées la nuit, généralement entre 22 h et 6 h. Pour les 40 % restants, les heures creuses sont réparties en deux plages, dont au moins cinq heures consécutives la nuit et le reste en journée.

Sur proposition de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE), cette répartition des heures creuses entre journée et nuit va s'étendre à davantage de foyers et, surtout, la plage diurne sera déplacée en début ou milieu d'après-midi. Ce changement vise à profiter pleinement des capacités de production d'électricité photovoltaïque, dont la capacité est maximale sur cette période de la journée.

De plus, les plages horaires diurnes et nocturnes pourront varier dans l'année selon la saison. Concrètement, le volume globale d'heures creuses restera inchangé, avec huit heures au total et toujours cinq heures consécutives au minimum la nuit, calée entre 20 h et 8 h selon les régions. Quand aux heures creuses en journée, elles seront réparties entre 11 h et 17 h, là encore selon les régions et les périodes de l'année.

D'après ses estimations, la CRE estime que cette nouvelle répartition des heures sera bénéfique pour le réseau de distribution électrique, et que les foyers pourront réaliser des économies dès lors qu'ils décalent au moins 30 % de leur consommation sur les plages creuses. La Commission précise toutefois qu'entre 1,4 et 3,5 millions de foyers resteront sur un système d'heures creuses entièrement de nuit, à priori ceux dont la plage nocturne est de 23 h à 7 h.

La nouvelle répartition entrera progressivement en vigueur à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à la fin de l'année 2027. Les fournisseurs devront avertir leurs clients du changement de plage horaire au moins un mois avant leur mise en place. Comme tout changement contractuel unilatéral, cette modification devrait ouvrir la possibilité d'une résiliation sans frais dans le cas où les nouvelles conditions ne vous conviendraient pas.