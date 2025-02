Cet astéroïde géant pourrait s'écraser sur Terre en 2032 en détruisant une ville entière

Les astronomes ont récemment découvert un gros astéroïde qui risque de s'écraser sur notre planète dans quelques années, en causant d'énormes dégâts. Les scientifiques préparent des solutions pour éviter la collision.

Nous avons tous en tête des films catastrophe comme Deep Impact ou Armageddon qui montrent le pouvoir destructeur des astéroïdes. Et tout le monde sait que c'est la chute d'une météore géante qui a causé la disparition des dinosaures il y a quelque 66 millions d'années. Sans aller jusqu'à ces extrêmes, un nouvel astéroïde découvert fin 2024 inquiète les astronomes et les scientifiques. 2024 YR4 – c'est son nom – pourrait en effet croiser la trajectoire de la Terre d'ici quelques années. Et même s'y écraser, en provoquant des dégâts considérables.

C'est le télescope ATLAS, basé à Hawaï, qui a permis de repérer l'astéroïde à la fin 2024. Les calculs actuels prévoient une rencontre potentiellement très rapprochée avec la Terre le 22 décembre 2032. Si la probabilité d'un impact direct reste faible – environ 1,3 % – elle est cependant bien plus élevée que pour la plupart des objets célestes de cette taille. Il n'est donc pas surprenant que la NASA et d'autres agences spatiales surveillent 2024 YR4 de près.

Avec un diamètre estimé entre 40 et 100 m, ce gros rocher a été classé au niveau 3 sur l'échelle de Turin, un score rarement attribué. Cette échelle, allant de 0 (aucun risque) à 10 (impact certain), permet d'évaluer les risques de collision. Le niveau 3 indique une rencontre suffisamment proche pour mériter une vigilance accrue, sans toutefois garantir qu'un impact se produira. Les calculs sont encore susceptibles de changer au fil des observations, et il est probable que ce score baisse comme cela s'est produit dans des cas similaires par le passé.

© loft39studio - 123RF

Si cet astéroïde venait à entrer en collision avec la Terre, les dégâts pourraient être considérables, mais pas cataclysmiques. Les experts comparent cet événement potentiel à celui de la Toungouska, survenu en Sibérie en 1908, où un objet similaire avait rasé une forêt de plus de 2 000 kim2. 2024 YR4 pourrait provoquer des destructions localisées, mais pas un désastre à l'échelle mondiale. La zone potentielle d'impact actuelle s'étendrait du nord de l'Amérique du Sud à l'Asie du Sud-Est, mais ces prédictions sont encore très provisoires. Mais on imagine aisément les terribles dégâts que pourraient causer 2024 YR4 s'il tombait sur une métropole.

Fort heureusement, les scientifiques travaillent activement depuis des années à développer des méthodes pour éviter les collisions avec des astéroïdes. Parmi les solutions envisagées, l'impact cinétique semble particulièrement prometteur. Cette technique consiste à envoyer un vaisseau spatial percuter l'astéroïde pour modifier sa trajectoire. En 2022, la NASA a testé cette méthode avec succès lors de la mission DART. D'autres options, comme les explosions contrôlées ou les tracteurs gravitationnels, sont également à l'étude.

Pour l'instant, il n'y a pas lieu de s'alarmer. Les astronomes surveillent de près cet astéroïde et continueront d'affiner leurs calculs dans les années à venir. Cependant, il est rassurant de savoir que des stratégies sont déjà en place pour faire face à une telle menace, montrant que la science est prête à protéger la Terre si besoin.