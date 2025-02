Voilà pourquoi les boissons en bouteille plastique vont coûter de plus en plus cher

Après le bouchon attaché, les bouteilles en plastique des eaux et autres boissons ont connu récemment un autre changement. Et s'il est moins visible, il a pourtant un impact direct sur les prix.

Vous l'avez forcément remarqué : depuis maintenant un an, toutes les bouteilles en plastique et les briques de boissons sont équipées d'un bouchon attaché. Une réglementation visant à faciliter le recyclage du plastique et à réduire la pollution – les bouchons sont souvent jetés séparément des bouteilles, ce qui augmente la quantité de déchets plastiques dans l'environnement. Cette mesure a complètement bouleversé les habitudes des consommateurs et a recueilli un certain scepticisme, malgré son impact plus que bénéfique sur l'environnement.

Mais ce n'est pas la seule nouveautés introduite par la directive européenne 2019/904 du 5 juin 2019 relative à la réduction de l'incidence de certains produits en plastique sur l'environnement. En effet, cette dernière prévoit également un autre changement majeur, entré en vigueur depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, qui sera visible sur toutes les bouteilles d'eau mais aussi les sodas, les huiles de cuisson, les jus de fruits et autres liquides en bouteille en plastique d'une contenance maximale de 3 litres. Et elle pourrait bien avoir un impact sur les prix des bouteilles en plastique.

Ainsi, depuis le début de l'année, la nouvelle réglementation européenne impose que toutes les bouteilles en plastique à usage unique contiennent au moins 25 % de plastique recyclé – y compris les bouchons –, que l'on appelle PET (polyéthylène téréphtalate). Une proportion qui passera même à 30 % d'ici à 2030. L'objectif est de diminuer l'utilisation de bouteilles en plastique à usage unique de 80 % d'ici à 2026 et de 90 % en 2030, par rapport à 2022.

Si la plupart des marques ont anticipé la date butoir en intégrant davantage de plastique recyclé dans leurs bouteilles, il est possible que le renforcement de cette réglementation entraîne une augmentation des prix. En effet, le PET de qualité alimentaire étant de plus en plus demandé sur le marché, le prix de cette matière première a tendance à augmenter sur le marché professionnel. Son cours a même dépassé celui du PET d'origine, non recyclé ! Et, comme souvent, les industriels vont répercuter cette hausse de coût sur le produit final, et donc sur els consommateurs. Conséquence : à terme, les packs d'eau et les autres bouteilles plastiques risquent de voir leur prix augmenter.

Sans compter que le passage à d'autres types de plastiques recyclés, comme le polypropylène, va nécessiter des investissements massifs dans le recyclage chimique, ce qui pourrait là aussi augmenter le coût des emballages. Pensez-donc à bien surveiller les prix en faisant vos courses !