Payer crèche, cantine, amendes et impôts en liquide, c'est possible dans ces commerces

Avec la numérisation des démarches administratives et des services publics, presque tout se fait en ligne. Mais il est encore possible de payer de nombreuses "factures du quotidien" en liquide chez les buralistes.

De nos jours, la plupart des sommes dues à des administrations publiques, telles que les impôts, les amendes ou encore les services de crèche ou de restauration scolaire, sont payables via Internet. Beaucoup d'organismes et de collectivités locales disposent de leur propre espace de paiement en ligne, et le reste passe par le portail de la Direction Générale des Finances Publiques (DGFiP), plus communément appelé le "Trésor Public".

Mais tout le monde n'est pas logé à la même enseigne face aux outils et aux paiements numériques. Certaines personnes ne sont pas à l'aise avec l'informatique, et d'autres ne possèdent tout simplement ni compte bancaire ni carte de paiement. Or le nombre de guichets du "Trésor Public" n'a fait que se réduire avec le temps, les différentes agences étant progressivement regroupées au sein de "Service de Gestion Comptable" (SGC), par souci d'économies.

Pour pallier à la raréfaction de ses guichets physiques, la DGFiP a donc délégué cette mission de service public à un groupement formé par la Confédération des Buralistes et la Française des Jeux. Depuis juillet 2020, il est donc possible de payer tout un tas de "factures du quotidien" (selon les termes du Ministère de l'Économie) chez l'un des 15 000 buralistes agréés, dont on peut consulter la liste par département et par commune via une carte interactive en ligne.

Baptisé "Paiement de proximité", ce système présente plusieurs avantages de taille pour les citoyens. Tout d'abord, le réseau des buralistes est très dense en France et couvre une grande partie du territoire, de façon assez homogène. Contrairement aux Trésors Publics/SGC, la plupart des villes petites et moyennes disposent d'au moins un buraliste, souvent situé près du centre ou des transports en commun, ce qui le rend facilement accessible.

Ensuite, l'acte de paiement est extrêmement simple, puisqu'il suffit de montrer le document (la facture, l'amende, l'avis d'imposition) au buraliste, qui scanne alors le code-barre (QR Code ou Datamatrix) présent dessus et encaisse ensuite la somme correspondante, sans aucun surcoût. Et c'est là le dernier avantage : les factures ou les sommes dues peuvent être payées par carte bancaire bien évidemment, mais également en espèces.

Attention, cette souplesse est tout de même encadrée. Pour toutes les factures autres que les impôts, comme les amendes, la crèche ou la cantine par exemple, le paiement en liquide est limité à 300 euros au maximum, et la carte bancaire est nécessaire au-delà. Et pour les impôts, comme les petites taxes foncières ou d'habitation, la règle est encore plus stricte, puisque la limite de 300 euros s'applique alors tant aux espèces qu'à la carte bancaire.

Notez également que, pour être payable chez un buraliste agréé, le document en question doit impérativement comporter la mention « payable auprès d'un buraliste » et, surtout, être doté d'un code-barre bi-dimensionnel, les fameux « QR Code » ou « Datamatrix ». Soyez donc attentif, car certains établissements et collectivités, comme les hôpitaux ou les communes, sont dotés de ce qu'on appelle une « régie », et encaissent alors directement les paiements.

En cas de doute, pensez donc à vérifier auprès de la crèche, de la mairie ou de l'hôpital, quelles sont les modalités de paiement et quel est le « parcours de facturation » en vigueur. Si vous souhaitez profiter du paiement chez un buraliste, il faudra parfois attendre que votre facture soit transmise au « Trésor Public » et que celui-ci vous adresse un Avis des sommes à payer, qui sera alors revêtu d'un « QR Code « et que vous pourrez donc payer chez un buraliste agréé.