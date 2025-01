"Un événement important" - Il ne faut pas rappeler le numéro qui laisse ce message vocal inquiétant

Attention si quelqu'un vous laisse un message vocal à propos d'un événement important qui va bouleverser votre vie ! Ne rappelez surtout pas le numéro, c'est une nouvelle arnaque qui peut vous coûter cher.

"Je vous appelle un petit peu dans l'urgence parce que les cartes de tarot ont montré qu'il y a une personne de votre entourage qui vous cache quelque chose." Peut-être avez-vous déjà reçu, sur votre boîte vocale, un message de ce genre. Une demande surprenante, qui a de quoi faire hausser un sourcil ! Cela peut prêter à rire mais, pour peu que l'on soit dans une période de grande vulnérabilité, un simple coup de fil peut vite coûter des milliers d'euros.

Les équipes de RMC Conso ont enquêté sur un cabinet de voyance qui cible par téléphone de façon acharnée des personnes vulnérables. L'arnaque démarre de cette façon : vous recevez un coup de fil qui ne fait pas sonner votre mobile et un voyant vous demande sur votre boîte vocale de composer un numéro en urgence afin qu'il puisse vous en dire plus et vous aider. Cela peut concerner le retour d'un ex-partenaire, une nouvelle opportunité professionnelle à venir, un grand bouleversement dans votre vie, un proche en danger…

Ne l'écoutez surtout pas ou vous risquez de vous retrouver dans une arnaque dont vous aurez du mal à vous défaire et qui risque de vous coûter cher ! Vous vous en doutez, mais le numéro à rappeler est surtaxé. Parfois, le voyant vous demande également de renseigner votre numéro de carte bancaire sur le clavier de votre smartphone afin de régler la séance à venir (100 euros pour 1 heure !) Et la suite des événements peut déboucher sur des prélèvements bancaires abusifs et du harcèlement téléphonique…

Ce cabinet de voyance ne s'attaque pas à n'importe qui, il cible des personnes au profil bien précis. Cela a été le cas de Sandra, qui souffrait d'une grave dépression lorsqu'elle a été approchée. Un jour, elle a été contactée par sa banque, et quelle ne fut pas sa surprise ! "Elle m'a appelée pour m'avertir d'un débit de 500 euros [...] Quand j'ai rappelé (le cabinet, ndlr) on m'a dit 'c'est normal, ce sont toutes les voyances que vous avez faites'. J'en ai eu pour plus de 2 000 euros", témoigne-t-elle. Elle continuera par la suite d'être harcelée par l'agence afin qu'elle débourse plus d'argent.

Les méthodes de ces voyants sont bien rodées. Ils sont parfaitement conscients que leurs "prédictions" sont complètement fausses, ils cherchent juste à faire durer la communication le plus longtemps possible afin de soutirer de l'argent aux victimes. "Pour garder les personnes longtemps en ligne, il faut parler beaucoup, faire des annonces, raconter des histoires… C'est beaucoup de bagout", avoue une ancienne employée de l'entreprise.

Ce cabinet de voyance se nomme Stardust (poussière d'étoile en français) et n'est pas novice en matière d'arnaque. Cela fait des années que l'INAD, l'Institut National des Arts Divinatoires, alerte sur ses pratiques. En cherchant un peu sur Internet, les témoignages de personnes s'étant fait avoir pleuvent.

Derrière le cabinet Stardust se cache l'entreprise Even Media Interactive, située à Marseille, qui est coutumière des affaires d'arnaques aux numéros surtaxés. Elle avait déjà été épinglée par le journal La Dépêche, en 2022, suite à des arnaques au faux numéro, appels et SMS se faisant passer pour la CPAM.

Aussi, nous ne pouvons que vous conseiller de ne jamais rappeler après avoir reçu un tel message, surtout si le numéro commence par 089. Mieux, ne rappelez jamais un numéro que vous ne connaissez pas si la personne n'a pas laissé de message sur votre boîte vocale. Vous pouvez même installer sur votre mobile une application pour bloquer les numéros indésirables afin d'être réellement tranquille.