Cette voiture électrique peut parcourir 60 km par jour uniquement avec ses panneaux solaires

Cette voiture électrique ne se distingue pas seulement par son design futuriste : elle fonctionne avec l'énergie solaire captée par ses panneaux photovoltaïques qui lui permettent de rouler plusieurs dizaines de kilomètres par jour.

Alors que les voitures électriques deviennent de plus en plus populaires, une nouvelle innovation pourrait bien révolutionner ce marché. Aptera, une start-up spécialisée dans les véhicules écologiques, a dévoilé un modèle capable de parcourir jusqu'à 60 kilomètres par jour en n'utilisant que l'énergie solaire. Cette performance impressionnante offre un nouveau regard sur l'avenir de la mobilité durable et pourrait résoudre certains des problèmes liés à l'autonomie des véhicules électriques.

Baptisé Aptera Launch Edition, ce véhicule solaire, a été présenté au CES 2025, le grand salon des nouvelles technologies qui s'est tenu début janvier à Las Vegas. Grâce à quatre panneaux solaires installés sur son capot, son toit et son hayon, la voiture est capable de recharger ses batteries en pleine journée. Ces cellules solaires lui permettent de parcourir une distance quotidienne équivalente à celle que beaucoup de conducteurs parcourent pour se rendre au travail et en revenir, sans avoir besoin de brancher la voiture à une prise de courant.

Outre son autonomie solaire, l'Aptera Launch Edition peut également être rechargée via une prise électrique, avec une autonomie totale de 640 kilomètres. Cela en fait l'une des voitures électriques les plus performantes du marché, rivalisant avec des modèles de marques prestigieuses telles que Tesla et Mercedes-Benz. De plus, son efficacité énergétique est remarquable. Alors qu'une Tesla Model S consomme en moyenne 194 wattheures par mile, l'Aptera n'en consomme que 100, ce qui la rend environ 50 % plus efficace que ses concurrentes.

© Aptera Motors

L'un des secrets de cette efficacité réside dans son design unique. La voiture a été conçue pour minimiser la résistance à l'air, grâce à sa forme ultra-aérodynamique et à l'utilisation de matériaux légers comme la fibre de carbone. Avec seulement six composants clés dans son châssis, la voiture est bien plus simple et légère que les véhicules électriques traditionnels, ce qui contribue à son incroyable performance énergétique. Cette simplicité de conception permet également une production plus rapide et moins coûteuse, ce qui pourrait rendre la voiture plus accessible à l'avenir.

Ce véhicule n'est pas seulement une prouesse technologique, il pourrait aussi répondre aux besoins des conducteurs soucieux de l'environnement. En intégrant des technologies solaires directement dans la carrosserie, Aptera permet aux utilisateurs de réduire leur dépendance aux sources d'énergie fossiles, tout en réduisant leur empreinte carbone. Bien que l'Aptera Launch Edition ne soit pas encore disponible sur le marché, elle représente un pas en avant significatif vers une transition vers des transports entièrement alimentés par des énergies renouvelables.

Alors que l'avenir des véhicules solaires semble prometteur, Aptera a déjà signé un partenariat avec LG pour la fourniture de batteries jusqu'en 2031, ce qui laisse présager une montée en puissance de la production dans les années à venir. Si ce modèle réussit à s'imposer, il pourrait bien transformer notre manière de penser la mobilité et l'énergie.