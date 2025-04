Lidl ou Leclerc : qui est réellement le moins cher au quotidien ?

Depuis quelques temps, Lidl et Leclerc se livrent à une féroce concurrence sur les prix, chacun affirmant être le moins cher preuves à l'appui, avec des publicités comparatives. Mais qu'en est-il vraiment en pratique ?

Avec l'inflation, les consommateurs sont de plus en plus sensibles aux prix, pour leurs gros achats comme pour leurs courses du quotidien. Et si certains continuent de faire leurs emplettes sans se soucier des étiquettes, la plupart y regardent désormais à deux fois avant de glisser des produits dans leur chariot, allant jusqu'à comparer les tarifs des supermarchés. C'est d'ailleurs sur ce créneau que s'affrontent depuis quelques années deux des enseignes préférées des Français, à savoir Leclerc et Lidl.

Dans leurs publicités, comme dans leur communication, les deux géants n'hésitent d'ailleurs à se comparer à leurs concurrents (Carrefour, Auchan, U, Intermarché, Aldi…), chacun affirmant bien entendu être le moins cher. Un discours qui s'appuie sur des chiffres et des outils de comparaison accessibles en ligne : Qui est le moins cher pour Leclerc et Lidl est moins cher pour Lidl. Problème : qui dit vrai dans la mesure où les résultats sont divergents, pour ne pas dire contradictoires ? En fait, la réalité est bien plus complexe et nuancée qu'il n'y paraît.

D'abord, il faut savoir que les deux enseignes réajustent leurs prix très régulièrement, souvent quotidiennement, de façon, justement, à s'adapter continuellement à la concurrence. Difficile donc de faire une comparaison fiable, à moins de prendre une "photographie" des prix à un instant bien précis – ce que font d'ailleurs Lidl et Leclerc, en précisant la date de leurs relevés. D'autant qu'il faut aussi tenir compte des nombreuses promotions, toujours temporaires, et des réductions associés aux programmes de fidélité, qui font parfois baiser sensiblement l'addition à la caisse.

Ensuite, il convient de noter que les deux géants n'ont pas la même politique tarifaire sur le territoire. Car si Lidl explique bien pratiquer les mêmes prix partout en France, dans tous ses magasins, ce n'est pas le cas de Leclerc dans la mesure où les centres fonctionnent sur un mode de coopérative, chaque hypermarché étant indépendant, leurs directeurs étant libres de leurs prix – en dehors de certaines opérations nationales communes. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'outil Qui est le moins cher nécessite de choisir un centre Leclerc pour faire une comparaison avec les concurrents à proximité, et pas sur l'ensemble du territoire.

Enfin, il faut bien être conscient que l'offre est très différente entre les deux enseignes. Et alors que Lidl se concentre depuis ses débuts sur ses propres marques, Leclerc propose aussi bien les grandes marques nationales que ses trois marques de distributeur (MDD dans le jargon) : Marque Repère, Nos régions ont du talent et Eco+. De fait, il y a bien plus de choix et de références chez Leclerc que chez Lidl, même si l'ex-discounter a ajouté quelques marques nationales à son catalogue.

Et c'est précisément cette diversité qui permet à Leclerc de proposer certains produits moins chers que Lidl, notamment avec sa gamme "premier prix" Eco+. Ce qui agace Lidl dans la mesure où ils ne sont pas toujours d'une qualité équivalente à celle des produits comparés… L'enseigne allemand a toujours misé sur le rapport qualité/prix avec un nombre restreint de références, tandis que Leclerc peut se permettre un large éventail de prix avec bien plus de références. Pour l'anecdote, Lidl a même récemment commencé à développer une gamme premier prix –A avec Les P'tits prix Oui –, pour mieux s'aligner sur l'offre de Leclerc…

Au final, malgré les affirmations des deux enseignes, il paraît illusoire de poser un verdict absolu et définitif. Et, en pratique, tout dépend du lieu, de la période et de la gamme de produits comparés : on ne peut pas dire que Lidl est toujours moins cher que Leclerc, ni l'inverse. Et dans certains cas, selon les promotions du moment et les produits visés, on peut même trouver moins cher ailleurs, chez la concurrence ! L'idéal serait de faire le tour de tous les magasins pour tout comparer avant d'acheter : mais qui a envie de jouer à ce jeu ?