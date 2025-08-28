Cet équivalent gratuit de Microsoft Office est idéal pour l'école, la maison et le bureau

Vous cherchez une alternative à la fois gratuite, moderne et performante à Microsoft Office ? Cette suite bureautique méconnue vous apportera tout ce dont vous avez besoin pour le travail ou les études.

Avec la rentrée scolaire et le retour au bureau, le besoin de disposer d'une suite bureautique complète et efficace se fait à nouveau sentir. Dans ce domaine, les applications bien connues de Microsoft règnent en maître : Word, Excel et PowerPoint sont en effet des outils omniprésents et incontournables, que ce soit en entreprise ou à l'école.

Mais ces célèbres logiciels ne sont pas gratuits et sont même vendus au prix fort par la firme de Redmond, que ce soit sous forme d'abonnement ou d'achat unique. Certes, il est possible d'utiliser gratuitement certaines de ces applications en ligne, mais dans des versions limitées qui nécessitent d'être connecté en permanence à Internet, ce qui n'est pas toujours possible.

Parmi les alternatives gratuites aux logiciels de Microsoft, la plus connue est sans aucun doute LibreOffice. Mais malgré ses indéniables qualités, cette suite bureautique souffre de plusieurs défauts qui rebutent les utilisateurs. Son interface graphique vieillissante et ses problèmes de compatibilité avec les fichiers Microsoft Office sont notamment deux obstacles majeurs à son utilisation.

Heureusement, d'autres applications bureautiques gratuites existent, et l'une d'entre elles monte en puissance depuis quelques années, bien qu'elle demeure relativement méconnue du grand public : OnlyOffice. Cette suite bureautique open source, développée par l'entreprise Ascensio System, présente en effet plusieurs atouts de poids pour se poser en alternative sérieuse à Microsoft Office.

Tout d'abord, OnlyOffice propose une interface graphique moderne et élégante, avec un regroupement des outils en onglets en haut de l'application, et le choix entre plusieurs thèmes d'affichage clairs ou sombres. L'ergonomie des différentes logiciels est donc très familière, et on retrouve facilement ses marques lorsqu'on est habitué aux applications de Microsoft.

Ensuite, OnlyOffice offre une très bonne compatibilité avec les fichiers créés sur Word, Excel ou PowerPoint, car l'application utilise par défaut les formats de fichier DOCX, XLSX et PPTX. Ainsi, les problèmes d'affichage et les pertes de mise en page, lors de l'ouverture de fichiers Microsoft Office, sont beaucoup plus rares qu'avec d'autres suites bureautiques.

Enfin, OnlyOffice intègre nativement des fonctions de collaboration et de coédition en temps réel. L'application permet à plusieurs personnes de travailler en même temps sur un même document, de déposer des commentaires, de suivre les modifications grâce à un historique et de donner des droits d'accès différenciés à chaque utilisateur.

La suite se compose de quatre modules, un éditeur de texte, un tableur, un outil de diaporama et éditeur de formulaire PDF, qui couvrent les besoins bureautiques de la majorité des utilisateurs. Elle est par ailleurs disponible gratuitement sur tous les appareils (ordinateurs, smartphones et tablettes) et tous les systèmes (Windows, macOS, Linux, Android et iOS).

Même si OnlyOffice ne propose pas encore toutes les fonctions les plus puissantes de la suite de Microsoft, cette application mérite amplement que vous y jetiez un coup d’œil. Que vous soyez collégien, lycéen, étudiant ou déjà en emploi, vous y trouverez un ensemble d'outils complet et des fonctions modernes, qui répondront sans aucun doute à la plupart de vos besoins, même professionnels.