Des millions de véhicules ne pourront plus circuler dans ces villes en 2025

Depuis le 1er janvier, la loi concernant la circulation des véhicules dans certaines villes et agglomérations de France s'est considérablement durcie. Et des millions de voitures ne peuvent plus y accéder sous peine d'amende.

Depuis la mise en place de la loi climat et résilience, les Zones à Faibles Émissions (ZFE) se multiplient dans les villes françaises. Leur objectif : lutter contre la pollution atmosphérique en limitant la circulation des véhicules les plus polluants, en particulier les plus anciens. Pour circuler dans une ZFE, il faut obligatoirement posséder une vignette Crit'air apposée sur le pare-brise de votre véhicule. Cette vignette, classée de 0 à 5 selon le niveau d'émissions du moteur, permet aux autorités d'identifier les véhicules autorisés à circuler dans ces zones, le code 0 correspondant aux voitures électriques, qui n'émettent aucun gaz.

La vignette Crit'air n'est pas indispensable pour circuler sur la plupart des routes, notamment en campagne. Mais elle est obligatoire pour se déplacer dans les ZFE instaurées par les collectivités ainsi que dans certaines agglomérations lorsque le préfet instaure une circulation différenciée lors des épisodes de pic de pollution. Même si vous ne résidez pas dans une ZFE, vous êtes concerné par cette réglementation si vous envisagez de traverser une ZFE, que ce soit pour des raisons personnelles ou professionnelles.

Mais attention, car, depuis le 1er janvier 2025, les ZFE sont passées de 12 à 42 agglomérations. Les restrictions sont plus ou moins strictes selon les cas. Globalement, toutes les vignettes Crit'Air sont encore autorisées. Seuls les véhicules non classés (NC), donc qui ne rentrent pas dans les critères Crit'Air (ceux dont la date de première immatriculation est avant le 1er janvier 1997), sont exclus.

© Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio

Comme si cela n'était pas assez compliqué, gardez en tête qu'il existe de nombreuses exceptions. De plus, chaque ville peut choisir les contours des interdictions, comme les plages horaires durant lesquelles certains véhicules seraient interdits ou les zones géographiques. Pour s'y retrouver, le mieux est de vous rendre sur le site du Gouvernement "Mieux respirer en ville", qui liste les ZFE. Il permet de renvoyer sur les pages internet dédiées de chaque mairie, qui indiquent les règles spécifiques.

Pour ne rien arranger, les ZFE de Paris, Lyon, Montpellier et Grenoble, qui interdisaient déjà les voitures Crit'Air 4 et 5 et non classés, ont également banni les Crit'Air 3. Cela représente environ 1,1 million de modèles supplémentaires. Une épine dans le pied pour de nombreux foyers modestes qui n'ont pas nécessairement les moyens pour s'offrir une autre voiture.

Mais attention : circuler sans vignette Crit'air dans une ZFE peut coûter cher ! L'amende forfaitaire pour non-respect de la réglementation Crit'air s'élève à 68 euros. Elle peut être minorée à 45 euros si vous payez immédiatement, mais aussi être majorée jusqu'à 180 euros en cas de retard de paiement ! Notez qu'en cas d'infraction, votre véhicule peut être immobilisé par les forces de l'ordre et même placé en fourrière…

Aussi, si vous circulez dans ces zones, demandez dès à présent votre vignette Crit'air si vous n'en avez pas déjà. Il suffit de la commander en ligne, sur le site officiel du Gouvernement, en vous munissant de votre certificat d'immatriculation (la fameuse "carte grise"). L'opération ne prend que quelques minutes et ne coûte que 3,72 euros par véhicule (frais de port inclus). Vous recevez votre vignette quelques jours plus tard directement à l'adresse indiquée sur le certificat d'immatriculation. Attention, passez bien par le site officiel, car les sites frauduleux sont nombreux et profitent de la situation pour arnaquer des automobilistes mal informés sur la procédure…