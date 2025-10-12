Ces boissons à la mode contiennent un ingrédient problématique sans l'indiquer sur les étiquettes

Vendues comme bonnes pour la santé, des boissons très à la mode en ce moment contiennent un ingrédient problématique. L'ennui, c'est que les industriels n'en font nullement mention sur les étiquettes.

On le sait, il faut être aux aguets lorsque nous faisons nos courses. Les industriels ne reculent devant rien pour nous vendre leurs produits, quitte à mentir allégrement. Que ce soit par le biais de mentions trompeuses, en dissimulant la nature des ingrédients utilisés derrière des appellations opaques, en utilisant des techniques marketing à la limite de la légalité ou en omettant sciemment certaines informations, toutes les techniques sont bonnes !

Les dernières boissons à la mode, qui ont envahi les rayons des magasins bio et des supermarchés, n'y coupent pas ! Souvent présentées comme des alternatives saines aux sodas, elles séduisent par leurs promesses : elles regorgent de probiotiques censés améliorer la digestion et renforcer le microbiote intestinal. Associées à un mode de vie équilibré, elles attirent particulièrement les consommateurs en quête de naturel. Nous parlons bien évidemment du kéfir et de la kombucha. Mais qu'est-ce qui pourrait mal tourner avec ces boissons si bienfaisantes pour notre santé ?

Il se trouve que l'UFC-Que Choisir a découvert un élément soigneusement dissimulé : la présence d'alcool. Et, ce, sans que cela ne soit systématiquement précisé sur les étiquettes : la moitié des références achetées dans le cadre de l'enquête ne faisaient aucune référence à la présence d'alcool, l'autre ne mentionnant ce dernier qu'en tout petits caractères.

© fascinadora - 123RF

Fabriqués à l'aide levures et de bactéries, le kéfir –qu'il soit à base de lait ou d'eau – et la kombucha – à base de thé sucré – doivent leur pétillance à un processus de fermentation naturelle. Un processus qui entraîne inévitablement la fabrication d'alcool, même si c'est en faible quantité, le taux se situant généralement entre 0,5 et 1,2 % (ou degrés) pour les produits industriels – et il peut monter à 2% sur le kéfir fait maison ! Seulement voilà : on n'en trouve aucune mention sur les étiquettes !

Cette petite cachotterie est, au premier abord, légale puisque, en France, la présence d'alcool doit être clairement mentionnée sur l'étiquette du produit à partir de 1,2%. Si le taux de concentration est inférieur à cette valeur, les fabricants n'ont pas l'obligation de le mentionner. Aussi, la plupart des producteurs adaptent leur méthode de fabrication pour ne pas franchir ce seuil fatidique.

Pourtant, cette omission soulève des questions éthiques et sanitaires. Si la présence d'alcool est négligeable pour la majorité des consommateurs, elle peut représenter un problème pour les femmes enceintes, les enfants, ou les personnes soumises à des restrictions religieuses ou médicales – l'alcool et certains médicaments, comme les antidépresseurs, font très mauvais ménage, même à toute petite dose. Une personne anciennement alcoolodépendante s'est ainsi retrouvée à ressentir les symptômes associés à la consommation d'alcool après avoir bu du kombucha. Les dégâts sont bien réels...

Cela n'empêche pourtant pas certains producteurs de kéfir, comme la marque Labo Dumoulin, d'affirmer que leurs kéfirs sont des "alliés du quotidien pour tous, petits et grands" ! Seule la marque de kombuchas Germline a pris l'initiative, louable, de faire figurer un pictogramme d'alerte à destination des femmes enceintes sur sa bouteille.

Face à ces constats, des associations appellent à une réglementation plus stricte et une meilleure information sur les étiquettes. De leur côté, les fabricants se défendent en évoquant un cadre légal flou pour ce type de boissons. Pas d'obligation, pas d'informations !