"Les retraités seront exonérés de cet impôt en 2025 s'ils remplissent une condition"

Bonne nouvelle pour votre pouvoir d'achat si vous êtes à la retraite : vous pourriez voir une cotisation obligatoire baisser voire disparaître complètement l'année prochaine dans certaines conditions.

En 2025, les retraités pourraient bénéficier d'une mesure favorable en matière de prélèvements sociaux. En effet, sous certaines conditions, ils pourraient être totalement exonérés de la contribution sociale généralisée (CSG). Cependant, cette exonération n'est pas automatique et dépend de plusieurs critères, notamment des revenus perçus deux ans auparavant, c'est-à-dire en 2023. La CSG, qui finance notamment la sécurité sociale, est un prélèvement incontournable pour de nombreux retraités, mais la bonne nouvelle est que certains d'entre eux pourraient voir leur charge diminuer.

La CSG est un impôt progressif dont le taux varie en fonction des revenus. Actuellement, les taux appliqués aux pensions de retraite s'échelonnent entre 0 % (pour les plus faibles revenus) et 8,3 % pour les pensions les plus élevées. Pour déterminer le taux applicable en 2025, le fisc se basera sur le revenu fiscal de référence (RFR) de 2023. Chaque foyer se voit attribuer un taux selon ce revenu et sa composition. Plus précisément, ce revenu sera comparé à des seuils qui, bonne nouvelle pour certains, seront réévalués l'an prochain en raison de l'inflation.

Les seuils de revenus qui déterminent le taux de CSG seront ainsi augmentés de 4,8 % en 2025. Cela signifie que si votre revenu reste le même, vous pourriez passer dans une tranche inférieure de prélèvement, voire être totalement exonéré. Par exemple, pour un retraité vivant seul, le seuil d'exonération passera de 12 017 euros à 12 817 euros. Si vous dépassez légèrement ce seuil, vous pourriez être soumis au taux réduit de 3,8 % au lieu des 6,6 % ou 8,3 % habituels. Une simple consultation de votre avis d'imposition 2024 vous permettra de vérifier si vous êtes concerné par ces ajustements.

© zelmabrezinska-123RF

Pour ceux qui ont vu leurs revenus diminuer en 2023, les nouvelles tranches pourraient leur offrir un répit bienvenu. En revanche, ceux dont les revenus ont augmenté ne seront pénalisés qu'après deux années consécutives de dépassement de seuil. Cette règle vise à éviter les effets de seuil trop brusques qui pourraient alourdir la charge fiscale de manière disproportionnée.

Outre la CSG, cette exonération impacte aussi d'autres prélèvements sociaux comme la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) et la contribution additionnelle de solidarité pour l'autonomie (CASA). Les retraités exonérés de CSG le seront également pour ces deux contributions, allégeant ainsi encore leur charge fiscale.

Pour les retraités, la perspective de cette exonération en 2025 représente un soulagement financier bienvenu. S'il est donc essentiel de vérifier ses revenus de 2023, cette révision des seuils est une chance pour ceux dont les pensions sont modestes de voir leur situation s'améliorer l'année prochaine.