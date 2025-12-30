La méthode de la bougie : que vaut cette astuce pour se chauffer à moindre coût ?

Avec le retour des grands froids et les hausses des prix de l'énergie, une astuce permettant de se chauffer à moindre coût avec des bougies connaît un succès grandissant sur les réseaux sociaux. Mais est-elle vraiment efficace ?

Lorsque l'hiver s'installe, les journées se font plus courtes, le soleil plus rare, et les températures chutent brusquement. Parfois, nous pouvons même recevoir la visite surprise de Dame neige. Alors, forcément, il faut augmenter un peu le chauffage pour ne pas se retrouver transi de froid ! Le problème, c'est que les prix de l'électricité ont grimpé à une vitesse vertigineuse ces dernières années, enregistrant une augmentation de plus de 25 % en 2023 ! Même si cette hausse commence à se tasser, nous restons tous très inquiets pour nos factures d'électricité, qui se révèlent salées.

Forcément, alors que les portefeuilles sont mis à rude épreuve, tout le monde cherche à faire des économies, et cela passe par la façon de se chauffer ! Tandis que certains misent sur des plaids supplémentaires ou des chaussons bien rembourrés, d'autres se tournent vers des alternatives plus surprenantes. C'est ainsi qu'émerge une tendance DIY : l'utilisation de bougies chauffe-plat et de pots en terre cuite pour créer un chauffage d'appoint artisanal.

L'idée est séduisante dans sa simplicité, puisqu'il ne suffit que de quelques bougies disposées sous un pot en terre cuite retourné, qui laisse toutefois passer un peu d'air. Ce dispositif agit comme un mini radiateur : la chaleur produite par les bougies est piégée et intensifiée par le pot, qui diffuse une chaleur douce dans la pièce. Selon les dires, ce système permettrait de gagner jusqu'à 2 degrés dans une petite pièce, tout en consommant très peu d'énergie.

À raison de quelques centimes par bougie, ce système semble être une solution idéale pour les petits espaces ou pour réchauffer ponctuellement une pièce. Les amateurs apprécient aussi son aspect chaleureux et esthétique, apportant une ambiance cocooning aux longues soirées d'hiver. Mais attention, cette idée, bien qu'astucieuse, divise les avis et nécessite quelques précautions.

En effet, avant d'adopter cette méthode, il est essentiel d'en comprendre les limites. Si ce bricolage ingénieux peut augmenter la température ambiante de 1 ou 2°C dans une pièce bien isolée ou, tout du moins, dans l'espace dans lequel vous vous trouvez, il ne peut rivaliser avec un système de chauffage conventionnel, de par sa portée limitée.

Pire, ce procédé peut s'avérer dangereux. Premièrement, la combustion des bougies dégage du dioxyde de carbone, ce qui peut poser un problème de ventilation dans des espaces mal aérés. Certaines bougies à base de paraffine, un sous-produit du traitement du pétrole, peuvent également dégager des particules fines nocives, ainsi que des allergènes et des polluants. Pour plus de sécurité, il faudrait utiliser des bougies en cire végétale, mais alors bonjour la facture !

Enfin, il ne faut pas négliger les risques d'incendie. La condensation de l'air sous le pot fait qu'il y a une forte possibilité qu'au bout d'un moment une goutte d'eau tombe sur une bougie et lui fasse prendre feu. On le rappelle, mais il ne faut jamais laisser une bougie sans surveillance !

La technique de la bougie peut donc être un complément occasionnel, à utiliser avec précaution, mais elle ne remplace en rien une solution pérenne comme l'amélioration de l'isolation ou l'adoption d'un chauffage d'appoint économique. Finalement, ce système permet d'obtenir un confort thermique plutôt que de chercher à améliorer la chaleur ambiante, en réchauffant la personne plutôt que la pièce. Mais attention à l'utiliser avec prudence et modération !