Son taux va bientôt baisser, mais ce livret d'épargne restera très intéressant

En début d'année prochaine, plusieurs produits d'épargne parmi les plus courants verront leur taux révisé à la baisse. Mais l'un d'entre eux devrait mieux tenir le choc et demeurer très attractif.

En France, plusieurs produits d'épargne règlementés et très répandus sont indexés sur l'inflation. C'est notamment le cas du Livret A et du Livret de Développement Durable et Solidaire (LDDS), deux produits financiers très populaires. Ce mécanisme permet de protéger une partie du patrimoine des épargnants des effets de l'érosion monétaire en période de flambée des prix, comme celle que traverse le pays depuis 2022.

Or, après deux années d'envolées vertigineuses, l'évolution des prix à la consommation se calme enfin. Et ce qui est une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat en sera donc une moins bonne pour l'épargne. Après avoir été maintenu, sur décision du Gouvernement, légèrement au-dessus du niveau de l'inflation en 2023 et 2024, les taux du Livret A et de LDDS devraient donc chuter début 2025.

Mais parmi les placements réglementés, l'un d'entre eux devrait mieux résister que les autres, et maintenir un rendement bien supérieur à l'inflation l'année prochaine : le Livret d'Épargne Populaire (LEP). Ce produit financier sécurisé, réservé aux ménages dont les ressources ne dépassent pas un certain plafond, va profiter de son mécanisme d'indexation particulier.

En effet, le taux de rémunération du LEP, qui est révisé deux fois par an le 1er février et le 1er août, est soumis à un plancher et ne peut pas être inférieur à celui du Livret A, augmenté d'un demi-point. Et d'après les estimations les plus récentes, le taux du Livret A devrait s'établir à 2,5 % en 2025, ce qui porterait donc celui du LEP à 3 % au minimum.

Avec un taux d'inflation moyen attendu à 1,5 % pour la fin d'année 2024, le LEP resterait donc un placement particulièrement intéressant pour les ménages qui y sont éligibles. D'autant plus que ses intérêts sont entièrement défiscalisés, c'est-à-dire non soumis à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux auxquels sont soumis la plupart des autres produits d'épargne.

Cerise sur le gâteau, le taux du LEP pourrait même s'avérer légèrement plus élevé, à 3,5 % par exemple, car le Gouvernement a pour habitude de donner un coup de main à ce produit d'épargne destiné aux ménages modestes. Certes, sa rémunération va chuter drastiquement, après avoir culminé à 6 % entre 2023 et 2024, mais le LEP demeurera un placement intéressant et protecteur pour votre épargne en 2025.