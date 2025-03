Voici comment rendre à vos cadres de fenêtres en PVC leur blancheur d'origine

Les cadres de vos fenêtres en plastique sont encrassés ? Avec les bons remèdes maison, vous pouvez facilement et rapidement les nettoyer en profondeur pour les rendre éclatants de propreté comme au premier jour.

Avec le retour du printemps et l'arrivée des beaux jours, il est courant d'avoir envie d'une maison propre et de se lancer dans un grand ménage. Une opération rituelle et indispensable, qui permet de retrouver un habitat sain après des mois d'hibernation. C'est aussi l'occasion de faire entrer davantage de lumière pour profiter des bienfaits du soleil. Et pour cela, il faut se lancer dans la traditionnelle corvée de nettoyage des vitres.

Toutefois, lors de cette opération, il est courant d'oublier de nettoyer les cadres des fenêtres. Car s'il est relativement simple de retrouver la transparence du verre avec les accessoires et produits adaptés (chiffon, éponge, raclette, eau savonneuse, nettoyant pour vitre, vinaigre blanc…), il semble plus difficile de nettoyer correctement les encadrements qui sont pourtant recouverts de couches de crasse peu attrayantes. Et c'est encore plus visible sur les fenêtres en PVC. Mais, rassurez-vous, même si la tâche semble complexe de prime abord, il est très simple de leur blancheur d'origine.

Avant le nettoyage approfondi, commencez par débarrasser les cadres de fenêtres des saletés superficielles, comme la suie ou la poussière. Pour ce faire, utilisez simplement un chiffon en coton légèrement humide et passez-le sur les surfaces. Attention : n'oubliez pas non plus les interstices et les joints. Et pour éradiquer toute les saletés, utilisez une vieille brosse à dents ou un coton-tige humidifié.

Pour nettoyer profondément les encadrements en plastique, utilisez du vinaigre blanc. L'acide contenu dans le vinaigre dissout même les salissures tenaces sur le cadre de la fenêtre. Mélangez-le simplement avec de l'eau chaude (un volume de vinaigre pour quatre ou cinq volumes d'eau). Ensuite, imprégnez un chiffon en coton doux avec le mélange et appliquez-le sur le cadre de la fenêtre. Laissez agir quelques minutes puis essuyez avec un chiffon en coton propre.

Comme alternative au vinaigre, vous pouvez également utiliser de l'acide citrique. L'acide dissout la graisse et la saleté, rendant le cadre de la fenêtre à nouveau éclatant de blancheur. De plus, l'acide citrique dégage également une agréable odeur acidulée, proche de celle du citron. Pour ce faire, mélangez l'acide citrique liquide avec de l'eau. Ensuite, plongez une éponge dans le liquide et nettoyez les cadres de fenêtres. L'acide citrique doit agir pendant plusieurs minutes. Ensuite, essuyez soigneusement avec un chiffon humide.

Plus originale, la dernière technique consiste à utiliser du dentifrice blanc pour nettoyer et blanchir à nouveau les cadres de fenêtres. Eh oui, on l'oublie trop souvent, mais la pâte de dentifrice est formée de minuscules particules au fort pouvoir abrasif. Son action est plus douce que de papier de verre, mais le dentifrice élimine très effacement les saletés même bien incrustées, en assurant en plus un polissage très fin Appliquez un peu de dentifrice blanc sur une éponge de nettoyage légèrement humide. Vous pouvez alors frotter le dentifrice en mouvements circulaires sur le cadre en plastique, en exerçant une légère pression. Laissez agir brièvement, puis retirez les résidus avec un chiffon humide.

Comme souvent, rien de nous empêche de combiner plusieurs techniques et produits, notamment le dentifrice et le vinaigre blanc pour optimiser le résultat. N'hésitez pas, c'est le moment de vous lancer dans un grand nettoyage de printemps !