Des milliers de salariés bénéficient de ce nouveau type de congés : allez-vous en profiter aussi ?

Depuis quelques années, certaines entreprises proposent un nouveau type de congés. Les salariés remplissant les conditions requises peuvent bénéficier de jours de repos supplémentaires.

L'acquisition des congés payés a été une évolution profonde pour les droits des salariés en France. Cette victoire, arrachée après une lourde lutte, permet aujourd'hui aux travailleurs de bénéficier de véritables périodes de repos, loin des contraintes du quotidien, sans avoir à faire une croix sur leur salaire. En France, les entreprises sont donc obligées d'accorder au minimum cinq semaines de congés payés à leurs employés.

Depuis, ce droit fondamental s'est enrichi de diverses déclinaisons et extensions : RTT (réduction du temps de travail), ponts, jours fériés, congés parentaux, etc. Bref, nous pouvons aujourd'hui organiser notre emploi du temps de diverses manières afin de maximiser ces précieux instants de répit tout en profitant au maximum de nos proches.

Mais une nouvelle forme de congé est venue discrètement s'ajouter à cette liste récemment : le TTR, ou Temps de Trajet Responsable. Adoptée par certaines entreprises soucieuses de l'environnement, cette initiative pourrait bien transformer la manière dont les Français envisagent leurs déplacements longue distance, notamment pour partir en vacances.

Le principe des TTR ? Encourager les employés à opter pour des trajets écologiques. Concrètement, ceux qui choisissent le train, le bus, le covoiturage ou le vélo, bref des moyens de transport moins polluants, au lieu de l'avion pour voyager bénéficient de jours de congés supplémentaires. Car, malheureusement, les jours de congé étant comptés, les vacanciers se retrouvent souvent face à un dilemme : opter pour l'avion et atteindre leur destination rapidement, ou privilégier le train, même si le trajet est plus long, afin de préserver la planète ? Ce dispositif vise ainsi à récompenser l'effort des salariés pour limiter leur empreinte carbone en leur offrant un temps de repos supplémentaire.

Chez Ubiq, l'entreprise française pionnière en la matière, un employé bénéficie d'un jour de TTR tous les six mois, soit deux jours par an maximum, fractionnables en demi-journées. Pour en bénéficier, les salariés doivent fournir une preuve de leur trajet (facture ou justificatif de paiement) et le voyage doit durer au moins six heures. Deux ans et demi après l'instauration de ce congé spécial, 50 % des salariés l'ont utilisé pour se rendre en Italie, en Espagne ou en Corse. Comme quoi, il y a une véritable demande !

Cette initiative s'est petit à petit propagée à d'autres entreprises françaises, comme HomeExchange. Et la France est loin d'être le seul pays à instaurer de tels jours de congé ! À ce jour, 128 organisations, dont des cabinets d'avocats, des agences d'architectes, des groupes de conseil, des associations ont adopté ce congé à travers le monde.

Ces jours de repos spéciaux permettent aux entreprises d'afficher des engagements concrets en matière de réduction des émissions de CO₂. Les premiers résultats sont d'ailleurs probants : chez Ubiq, cette initiative a permis de réduire de cinquante le nombre de trajets en avion. Et autant dire que c'est primordial car, si on en croit le site Datagir, tenu par l'Agence de la transition écologique (Ademe), le train émet en moyenne deux cents fois moins de gaz à effet de serre que l'avion pour un trajet en France ou une destination européenne.

Mais le TTR reste un dispositif encore trop peu adopté et encadré par la législation française. Toutefois, la directive européenne dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), adoptée en 2022, ouvre des perspectives intéressantes. Cette directive identifie et encourage le développement durable des entreprises, en leur demandant notamment de diffuser leur bilan carbone. Si les vacances ne font pas encore partie des engagements environnementaux des employeurs, elles pourraient le devenir si les États membres de l'Union européenne décident de s'emparer de ce sujet.