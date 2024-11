Vous pouvez maintenant utiliser votre smartphone comme webcam sur votre PC

Vous n'avez pas de bonne webcam sur votre PC ? Bonne nouvelle : Windows vous permet désormais d'utiliser la caméra et le micro de votre smartphone passer des appels vidéo ou participer à des visioconférences.

Avec la démocratisation du télétravail, les réunions à distance et les appels vidéo sont devenus des pratiques courantes. Mais votre matériel informatique ne dispose pas toujours des périphériques nécessaires pour effectuer ces communications dans de bonnes conditions. Les PC de bureau sont souvent dépourvus de webcam et de micro, et ceux des ordinateurs portables sont souvent médiocres.

Pour contourner ces obstacles, la ruse habituelle consiste à utiliser son smartphone pour passer ses appels vidéo ou participer à des visioconférences. Dans certaines situations, ce n'est toutefois pas le plus pratique, surtout dans une réunion au cours de laquelle il faut régulièrement couper son micro, demander la parole, partager son écran ou interagir par écrit dans un tchat en parallèle.

Ces petits désagréments sont cependant de l'histoire ancienne, grâce à une fonction pratique et facile à utiliser de Windows. Depuis l'une de ses récentes mises à jour, le système d'exploitation de Microsoft vous permet en effet d'utiliser la caméra et le micro de votre smartphone, comme s'il s'agissait d'une webcam directement intégrée dans votre PC. Le tout, sans réglage complexe et sans application tierce.

Pour utiliser cette fonction, rien de plus simple. Commencez par faire un tour dans le Microsoft Store, section Téléchargements (en bas de la barre verticale à gauche) puis cliquez sur le bouton Obtenir les mises à jour, afin de vous assurer que vous disposez bien de la dernière version du composant système Hôte d'expérience inter-appareils (version 1.24101.35.0 ou supérieure).

Ensuite, rendez-vous dans les Paramètres de Windows, section Bluetooth et appareils > Appareils mobiles. Vérifiez que l'option Autorise ce PC à accéder à vos appareils mobiles est activée, puis cliquez sur le bouton Gérer des périphériques. Là, cliqué sur le nom du smartphone que vous souhaitez utiliser et vérifiez que l'option Utiliser comme appareil photo connecté est bien activée.

Une fois que ceci est fait, il ne vous reste qu'à ouvrir l'application d'appels vidéo ou de visioconférence de votre choix (Zoom, Teams, WhatsApp, etc.), puis de définir votre smartphone comme périphérique d'entrée vidéo et audio dans les paramètres. Lorsque vous lancerez un appel ou une réunion, vous pourrez alors alternez entre la caméra avant ou arrière du smartphone, grâce à des boutons présents à la fois sur votre PC et votre téléphone.

Par ailleurs, vous pouvez modifier quelques réglages de votre "webcam" dans les Paramètres de Windows, section Bluetooth et appareils > Caméras. Dans ce menu, vous pourrez choisir une rotation au flux vidéo de votre caméra, et accédez aux options de confidentialité, pour définir les applications de votre PC qui peuvent accéder à la caméra de votre smartphone.

Notez enfin que votre PC et votre téléphone doivent être liés au même compte Microsoft pour que ce système fonctionne. Ainsi, pour utiliser votre mobile personnel comme webcam sur un PC d'entreprise, vous devrez au préalable vous connecter à votre compte Microsoft professionnel sur votre smartphone (et sans doute contacter le service informatique au passage).