La pandémie de Covid a eu un effet surprenant sur la Lune selon une étude scientifique

La pandémie de Covid a réellement bouleversé notre vie et notre monde. Pourtant, on était loin de penser qu'elle aurait des répercussions jusque dans l'espace ! Mais des scientifiques ont fait une découverte lunaire...

Pour tenter de contenir la pandémie de coronavirus qui sévissait le monde en 2020, les gouvernements de nombreux pays ont décidé de prendre une mesure drastique : ils ont imposé un confinement plus ou moins sévère aux populations. Les écoles ont été fermées, les employés de bureau ont été placés en télétravail ou au chômage partiel, et la circulation a diminué. La production industrielle a également été interrompue dans de nombreux endroits. Une pause dans notre mode de vie effréné, qui a eu un fort impact sur la nature.

Mais alors que le Covid-19 a bouleversé la vie sur Terre, une étude récente, publiée dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, révèle un phénomène inattendu : notre satellite, la Lune, a subi une baisse de température pendant les confinements. Le coronavirus aurait donc eu des répercussions jusque dans l'espace ! On peut réellement parler d'une découverte lunaire !

Les scientifiques indiens à l'origine de cette découverte ont utilisé les données de la sonde Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) de la NASA, analysant des relevés entre 2017 et 2023. Il est apparu que, pendant la période critique des premiers confinements, en avril et mai 2020, les températures à la surface de la Lune ont considérablement baissé par rapport à l'année précédente. On parle d'une perte de 8 à 10°C la nuit !

Les six zones de la Lune étudiées par les chercheurs. © Royal Astronomical Society

Ce refroidissement inattendu pourrait avoir une explication insolite : la réduction massive des activités humaines, et donc des émissions de gaz à effet de serre sur Terre. Pour vous donner un ordre d'idée, en avril 2020, les émissions de CO2 issues du secteur de l'aviation avaient baissé de 75 %, celles du transport de surface de 50 % et celles de la production d'énergie de 15 %.

Aussi, avec les confinements généralisés, la pollution atmosphérique a diminué, réduisant l'effet de serre. Ce changement a non seulement limité la chaleur capturée dans l'atmosphère terrestre, mais a également réduit la quantité de rayonnement thermique qui s'échappait vers l'espace, que l'on nomme rayonnement terrestre et qui représente la seule source de chaleur pour la Lune lorsqu'elle n'est pas directement éclairée par le Soleil. La baisse d'activité humaine pourrait donc avoir perturbé l'équilibre thermique de la Lune, particulièrement sur sa face visible, plus exposée aux influences terrestres.

Attention, notons que si une différence de 8 à 10 °C est absolument énorme à l'échelle terrienne, elle est à nuancer. Le jour, la Lune réfléchit la lumière du Soleil et la température à sa surface peut monter jusqu'à 130 °C. La nuit, en revanche, elle peut descendre jusqu'à -173 °C. De fait, une différence de 8 à 10 °C à la surface ne représente pas un si grand changement que cela. Mais cela reste quand même assez significatif pour être notifié et expliqué.

Si cette hypothèse est très sérieuse, les chercheurs soulignent toutefois qu'il est encore prématuré d'établir une relation de cause à effet directe. En raison du manque de données suffisantes et d'une analyse de terrain, les résultats de ces travaux doivent encore être confirmés. Pour cela, il faudra attendre l'installation d'observatoires sur la Lune.

Cette étude ouvre de nouvelles perspectives sur l'interconnexion entre les activités humaines et les environnements extraterrestres. De plus, en observant les températures de surface sur la Lune, on pourrait suivre les variations du rayonnement terrestre terrien, ce qui nous donnerait une nouvelle méthode pour observer et étudier les changements climatiques et environnementaux sur notre planète. Voilà qui est prometteur !