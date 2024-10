Le prix des carburants repart à la hausse - et ce sera bientôt pire avec ce nouveau réglement

Après une baisse continue depuis le printemps dernier, le prix des carburants augmente à nouveau depuis le début du mois d'octobre. Et cette tendance pourrait s'accentuer prochainement avec une nouvelle réglementation.

Les prix de l'énergie en général et des carburants en particulier ont flambé depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022. Même si les prix sont redescendus depuis, ils restent toutefois très supérieurs à ce qu'ils étaient par le passé. Les carburants notamment ne sont jamais revenus à leur niveau d'avant la crise sanitaire de Covid-19, qui a éclaté début 2020.

En 2024 en France, si les prix des carburants baissaient progressivement depuis le printemps, après un pic en avril, ils repartent malheureusement à la hausse depuis le début du mois d'octobre. C'est une très mauvaise nouvelle pour les automobilistes français, particulièrement en cette période de vacances scolaires de la Toussaint.

Selon les chiffres du site prixdubaril.com, la cause en est la hausse du prix du pétrole Brent, le « baril de référence » en Europe, dont le cours moyen s'établit à 78,62 $ sur la dernière semaine, contre 74,02 $ en septembre. Une hausse due aux tensions actuelles au Moyen-Orient, une région sensible où se trouvent les principaux pays producteurs de pétrole. Cette fluctuation se traduit concrètement par une augmentation du prix moyen au litre de 3,26 centimes pour le diesel, de 2,10 centimes pour le SP95-E1 et de 1,78 centimes pour le SP98. Mais on note déjà des hausses de plus de 7 centimes dans certaines stations service.

Cette tendance pourrait malheureusement se prolonger jusqu'à la fin de l'année, le cours des prix de l'énergie et des carburants ayant tendance à grimper tout au long des périodes automnales et hivernales. Par ailleurs, un autre danger menace également le portefeuille des conducteurs européens à plus long terme : la création d'un second marché carbone au sein de l'Union Européenne.

Comme l'expliquent nos confrères du Journal du Net, l'UE souhaite mettre en place, dans le cadre de son plan pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, un second marché d'échange des quotas d'émissions de CO2. Ce nouveau système concernerait cette fois-ci les consommations énergétiques des secteurs du bâtiment et du transport routier, sans distinction entre entreprises et ménages.

Si ces nouveaux quotas d'émissions de CO2 semblent à priori sans rapport avec les prix à la pompe, ce n'est pas l'avis de la Cour des Comptes. Selon les premières analyses de l'institution, la mise en place de ce nouveau marché carbone entraînerait une augmentation de 10 à 11 % du prix des carburants, soit une dépense supplémentaire de plusieurs centaines d'euros par an pour les automobilistes.

Même si la mise en œuvre de ce nouveau marché du carbone n'est pas prévue avant 2027, l'anticipation de son arrivée par les acteurs économiques concernés pourrait dès à présent avoir des effets sur les prix des carburants. Les automobilistes français et européens se retrouveront donc pris entre deux feux dans les prochaines années, entre la volatilité des cours du pétrole et les règlementations environnementales.