Un problème de Wi-Fi sur votre télé ? Ce réglage tout simple peut le résoudre

Votre téléviseur vous dit qu'il n'arrive pas à se connecter à Internet ? Avant d'appeler le SAV ou de le remettre à l'état d'usine, jetez un coup d'œil à ce paramètre tout bête qui pourrait régler votre souci.

Vous avez peut-être déjà rencontré ce problème agaçant et intriguant. D'un coup, votre téléviseur connecté, qui a toujours parfaitement fonctionné, se met à connaître des ratés. Certaines applications, notamment les services de streaming vidéo ou audio, ne fonctionnent tout simplement plus et vous indiquent un problème de connexion à Internet.

Pourtant, le téléviseur est bien connecté au Wi-Fi du domicile, voire directement à la box via un câble Ethernet. Plus étrange, les autres appareils du foyer n'ont eux aucun problème d'accès à Internet, alors qu'ils sont connectés au même réseau Wi-Fi. Et dans les paramètres du téléviseur, le réseau sans-fil apparaît bien, avec un niveau de signal satisfaisant.

Mais rien n'y fait, même après avoir redémarré votre box Internet et votre téléviseur, puis entré à nouveau le mot de passe du Wi-Fi, le problème persiste. En désespoir de cause, vous vous résignez alors à réinitialiser votre TV à l'état d'usine pour le remettre d'aplomb, au risque de perdre toutes vos données et applications. Avant d'en arriver à cette extrémité, vous devriez jeter un œil à un réglage élémentaire qui pourrait résoudre le problème : la date et l'heure du téléviseur.

Bien que ce paramètre semble sans aucun rapport avec la connexion à Internet, des valeurs de date et d'heure incorrectes peuvent entraîner des dysfonctionnements dans ce domaine. Et ce problème semble plus répandu qu'on le croit, comme l'atteste un fil de discussion sur le forum de Comment Ça Marche, ouvert il y a déjà quatre ans et sur lequel des internautes signalent encore en août 2024 avoir avoir résolu le problème de Wi-Fi de leur téléviseur en réglant simplement la date et l'heure.

Ce réglage est normalement automatique, mais une mise à jour ou une manipulation quelconque peut l'avoir perturber, entraînant ainsi des problèmes de connexion à Internet. Pour le vérifier sur un téléviseur Android, il suffit de se rendre dans la section Paramètres, puis Préférences relatives à l'appareil et enfin Date et heure. Une fois dans ce menu, si vous constatez que la date et l'heure indiquées ne sont pas bonnes, vous pourrez alors les régler manuellement ou, mieux, activer l'option Date et heure automatiques.

En effectuant cette rapide vérification et ce réglage tout simple, vous résoudrez alors peut-être en quelques minutes un problème pénible que vous traînez depuis des mois, le tout sans remettre votre téléviseur à l'état d'usine. Et au passage, vous noterez que le forum de Comment Ça Marche est un super endroit pour poser des questions et trouver des solutions à vos problèmes informatiques... en n'oubliant pas de dire bonjour et merci aux membres et aux modérateurs !