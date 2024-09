Vos charges de copropriété vont augmenter en 2025 à cause de ce changement technologique

Mauvaise nouvelle si vus habitez ou si vous possédez un logement en copropriété : une nouvelle charge inévitable s'ajoutera aux autres dépenses courantes de votre immeuble dès l'année prochaine.

Si vous habitez ou possédez un logement en copropriété, vous savez que les charges communes augmentent tous les ans, au moins sous l'effet de l'inflation. Cependant l'année 2025 pourrait connaître une hausse plus importante, non pas en raison d'un changement règlementaire ou d'une nouvelle loi, mais à cause d'une transition technologique en cours depuis plusieurs années.

En France comme partout dans le monde, les réseaux de téléphonie et de données mobiles évoluent régulièrement, pour s'adapter à l'augmentation du trafic, au nombre d'appareils et aux nouveaux usages. Les infrastructures de télécommunications mobiles ont donc connu plusieurs générations technologiques, plus communément désignées sous les noms 2G, 3G, 4G et enfin 5G.

Or les deux plus anciennes, à savoir la 2G et le 3G, vont être progressivement abandonnées par les différents opérateurs. En France, le réseau 2G sera fermé au 31 décembre 2025 chez Orange, puis au 31 décembre 2026 chez Bouygues et SFR. Quand au réseau 3G, sa fin suivra à peine quelques années plus tard, en 2028 chez Orange et SFR, et en 2029 chez Bouygues Telecom.

Après ces échéances, il faudra obligatoirement passer par les réseaux de quatrième et cinquième génération, 4G et 5G donc, pour continuer à communiquer sur les réseaux mobiles. Et si la plupart des smartphones en circulation de nos jours sont compatibles avec ces technologies, ce n'est pas le cas de nombreux appareils communicants qui nous entourent, et notamment des ascenseurs.

Ces dispositifs, très répandus dans les immeubles d'habitation de plusieurs étages, doivent obligatoirement être munis d'un système d'alerte et de communication d'urgence, appelé téléalarme. C'est ce système qui permet d'envoyer un signal automatique à l'entreprise de maintenance en cas de panne, ou d'appeler un opérateur si vous vous retrouver coincer dans une cabine.

Historiquement, les téléalarmes des ascenseurs s'appuyaient sur le Réseau Téléphonique Commuté (RTC), ou "réseau cuivre", avant de migrer progressivement vers les réseaux de communication mobiles. Avec la fermeture programmée du réseau cuivre historique et l'arrêt prochain des réseaux 2G et 3G, de très nombreuses téléalarmes d'ascenseurs vont devoir être modifiées.

Et ce changement n'est évidemment pas gratuit. En plus du coût d'installation du module de télécommunications 4G/5G, il faudra souscrire un abonnement spécifique à ce type d'appareil, de type Machine-to-Machine (M2M) et multi-opérateurs, pour garantir une fiabilité de fonctionnement optimal. La plupart des ascensoristes proposent des formules clé-en-main, contenant à la fois la pose, la maintenance, l'abonnement et le dépannage, mais à des prix pouvant fortement varier d'une entreprise à l'autre.

Ainsi, si votre copropriété est dotée d'un ascenseur dont la téléalarme n'est pas encore compatible avec les réseaux mobiles 4G et 5G, vous devrez certainement faire voter son changement en assemblée générale dès l'année 2025... et vous attendre à voir vos charges augmenter en conséquence. Pour limiter les coûts, n'hésitez pas à mettre en concurrence l'offre que vous fera l'entreprise chargée de l'entretien de l'ascenseur avec celle d'un opérateur alternatif, car vous pouvez tout à fait confier la maintenance et l'abonnement de téléalarme à deux prestataires différents.