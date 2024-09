Votre lave-vaisselle peut nettoyer efficacement tous ces objets auxquels vous ne pensez pas

Vous pouviez utiliser votre lave-vaisselle pour nettoyer bien plus que des couverts et des assiettes. Découvrez tous les objets du quotidien qui peuvent également profiter de ce lavage automatique.

Pour tous ceux qui en possèdent, le lave-vaisselle est devenu un appareil élément indispensable du quotidien. Pratique pour laver soigneusement couverts, assiettes, verres et casseroles, il évite la traditionnelle corvée de vaisselle tout en se montrant très économique à l'usage, à la fois en eau et en électricité. Difficile de s'en passer une fois que l'on y a goûté !

Toutefois, s'il est avant tout conçu pour nettoyer la vaisselle, il peut également servir bien d'autres objets auxquels on ne pense pas naturellement. Que vous soyez pressé ou simplement à la recherche de méthodes de nettoyage originales, vous serez surpris par la polyvalence de cet appareil.

Ainsi, en plus des éléments habituels, il se montre très efficace pour nettoyer de nombreux objets utilisés en cuisine, notamment les plateaux en verre de four à micro-ondes, les grilles et les accessoires amovibles en métal des plaques de cuisson et de cuisinières, ou encore les grilles de hotte aspirante. Des objets résistants qui ont tendance à se salir facilement avec des graisses, et qui sont toujours pénibles à laver à la main.

Au-delà de ces éléments de cuisine, vous pouvez également utiliser votre lave-vaisselle pour nettoyer d'autres objets domestiques qui se salissent, en particulier des accessoires de sale de bain, comme les porte-savons qui s'encrassent, ou encore les pommeaux de douche, qui s'entartrent inévitablement. Idem pour les grilles d'aération ou de ventilation (VMC), qui se bouchent naturellement au fil du temps avec des graisses et des poussières. Un passage en lave-vaisselle, et ils ressortiront comme neufs.

Plus étonnant encore, vous pouvez passez au lave-vaisselle une multitude d'objets en plastique, comme des jouets pour enfants ou pour animaux de compagnie, qui profiteront ainsi d'un nettoyage en profondeur, même s'ils ont des formes complexes, difficiles à laver à la main.

Ce n'est pas tout ! Vous pouvez également utiliser votre lave-vaisselle pour nettoyer des accessoires d'aspirateur en plastique, des de luminaires en verre ou encore des brosses à cheveux, à condition de bien retirer un maximum de cheveux avant, afin de ne pas boucher les filtres de l'appareil. Vous pouvez même y passer les clayettes en verre de votre réfrigérateur ou de votre congélateur, pour peu qu'elles ne soient pas trop grandes !

Attention toutefois : avant de mettre un objet quelconque dans votre appareil, assurez-vous qu'il est bien adapté à cette méthode de nettoyage. Certains éléments en plastique résistent très mal à la chaleur. Choisissez donc avec précaution le programme et la température !

En revanche, ne suivez surtout pas cette nouvelle mode apparue récemment sur les réseaux sociaux, qui consiste à laver des fruits et des légumes avec un lave-vaisselle ! Non seulement, c'est ridicule et énergivore , mais, en plus, vous risquez de els abimer et de détruire leurs précieux nutriments et de salir voire d'endommager votre appareil avec des résidus. Une fausse bonne idée, à bannir absolument !