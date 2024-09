L'arnaque à la carte bancaire coupée : cette nouvelle escroquerie se répand en France

Attention, des escrocs ont mis au point une nouvelle technique particulièrement sophistiquée pour subtiliser des cartes bancaires encore valables. Ne tombez pas dans le panneau !

Les cybercriminels usurpent souvent l'identité d'organismes de confiance pour dérober les données personnelles et bancaires de leurs victimes. L'année 2024 aura été marquée par une explosion des arnaques bancaires, notamment grâce au spoofing, une technique qui permet aux escrocs de falsifier leur identité en apparaissant sur votre téléphone comme un organisme légitime, ce qui rendant l'arnaque d'autant plus crédible et plus difficile à repérer. Ils ont notamment pour habitude de se faire passer pour votre conseiller bancaire.

Mais parfois, les escrocs mettent au point des plans encore plus élaborés et vraiment difficiles à déceler. C'est le cas de l'arnaque à la carte bancaire coupée, dont vous devez particulièrement vous méfier. Le préfet de l'Ariège a d'ailleurs relayé sur les réseaux sociaux il y a peu un message de prévention en raison d'une recrudescence de cette fraude dans ce département.

Le stratagème commence par un simple appel. Vous recevez un coup de téléphone de quelqu'un se présentant comme votre conseiller bancaire. Cette personne prétend avoir détecté des activités suspectes sur votre compte et vous informe que vous êtes victime d'une tentative de fraude. Le ton est rassurant et professionnel, créant ainsi un sentiment d'urgence et de sécurité. L'escroc vous demande alors d'agir rapidement pour éviter toute perte d'argent et vous invite à une démarche surprenante : couper votre carte bancaire en deux.

© andreypopov

Le but de cette manipulation est soi-disant de rendre la carte inutilisable pour les fraudeurs. Mais c'est là que réside le cœur de l'arnaque. Une fois que vous avez coupé votre carte, un faux coursier se présente à votre domicile pour la récupérer, prétendant que la banque doit en émettre une nouvelle. Evidemment, ceci est totalement faux et vous risquez fortement de vous retrouver avec divers retraits et achats réalisés sur votre compte !

Car, contre toute attente, une carte coupée en plusieurs parties peut encore être utilisée. Certes, elle ne peut plus être insérée dans un terminal de retrait, mais la puce peut toujours être utilisée pour payer en sans contact, à l'abri des regards dans un étui. De plus, son numéro (la série de chiffres), sa date d'expiration et son cryptogramme restent toujours visibles et utilisables pour des paiements en ligne.

Aussi, ne donnez jamais votre carte à un inconnu, même coupée en deux ! Une banque ne vous demandera jamais de restituer votre ancienne carte, même si elle est arrivée à expiration. Surtout, ne répondez à aucune sollicitation que vous n'avez pas initiée. Soyez donc vigilant et prenez du recul avant d'effectuer toute manipulation. Mieux vaut être trop prudent que pas assez !